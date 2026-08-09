Najgori River u istoriji: Još jedan poraz, 'krompir' i fenjer u rukama

U prošlom kolu je Otamendi postigao autogol koji je presudio crveno-belima, ovog puta je imao sa Martinezom zajednički poduhvat da naškode svojoj ekipi. Jedno slabije dodavanje je nekako iskontrolisano i onda – nespretna reakcija i pravo niotkuda poklonjen gol domaćinu u 78. minutu. Saralegi se prikrao štoperu iza leđa i video da Ignacio Naćo Ruso beži Otamendiju koji je malo otišao napred posle dodavanja i samo mu je pustio loptu napred.

Ne može iskusni štoper da isprati tako brzog ofanzivca u ovim godinama i to je Ruso znao, pa je dao gas do daske.

Pokušali su nekako da ga stignu, međutim on se već stropoštao u šesnaesterac, podigao glavu i video da je golman izašao već na njega. U stilu velikih majstora je bocnuo loptu preko golmana za eksploziju navijača na tribinama i veliko slavlje. Ispostavilo se da je to ujedno bio i pobedonosni gol za Tigre, koji igra odlično.