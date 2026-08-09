Najgori River u istoriji: Još jedan poraz, 'krompir' i fenjer u rukama
Vreme čitanja: 3min | ned. 09.08.26. | 00:06
Čuveni argentinski klub izgubio i četvrtu utakmicu zaredom u domaćem šampionatu, jedini su bez boda za sada
Šta se ovo dešava sa River Plejtom?! Košmaran start sezone za čuveni klub se nastavlja jer ne mogu da se sastave, niti mogu ikome da uzmu bod u prva četiri kola. Izgubili su sva četiri meča do sada na startu nove sezone i ubedljivo su poslednji jer su jedina ekipa trenutno u argentinskom šampionatu koja nema bod. "Krompir" stoji pored njihovog imena, drže fenjer i nalaze se u ozbiljnom kanalu.
Posle poraza od Barakasa, Himnasije i Rozario Sentrala, usledio je poraz u gostima i od Tigrea – 1:0 (1:0). Sve četiri utakmice izgubili su minimalnim rezultatom! Prosto neverovatna činjenica, četiri meča, četiri poraza sa istim rezultatom i nijedan jedini gol nisu dali za sada. Ono najvažnije – ovo je najgori start u istoriji kluba jer nikada nisu izgubili prve četiri utakmice.
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U prošlom kolu je Otamendi postigao autogol koji je presudio crveno-belima, ovog puta je imao sa Martinezom zajednički poduhvat da naškode svojoj ekipi. Jedno slabije dodavanje je nekako iskontrolisano i onda – nespretna reakcija i pravo niotkuda poklonjen gol domaćinu u 78. minutu. Saralegi se prikrao štoperu iza leđa i video da Ignacio Naćo Ruso beži Otamendiju koji je malo otišao napred posle dodavanja i samo mu je pustio loptu napred.
Ne može iskusni štoper da isprati tako brzog ofanzivca u ovim godinama i to je Ruso znao, pa je dao gas do daske.
Pokušali su nekako da ga stignu, međutim on se već stropoštao u šesnaesterac, podigao glavu i video da je golman izašao već na njega. U stilu velikih majstora je bocnuo loptu preko golmana za eksploziju navijača na tribinama i veliko slavlje. Ispostavilo se da je to ujedno bio i pobedonosni gol za Tigre, koji igra odlično.
Sada treba očekivati da trener Eduard Kude spakuje kofere i podnese ostavku, što su navijači tražili u prošlom kolu na domaćem terenu, a opet je dobio poruku i od onih koji su bili na ovom gostovanju. Da je vreme da ode.
ARGENTINA (KLAUSURA), 4. KOLO
Subota
Rosario - Aldosivi 2:1 (0:0)
/Salazar 61ag, Kampac 80 - Sosa 52/
Rivadavija - Estudijantes Rio Kvarto 2:1 (0:0)
/Arse 71p, 80 - Alanis 88/
Atletiko Tukuman - Sarmijento 1:2 (0:0)
/Valjeho 81 - Marabel 69, Mavila 71p/
Deportivo Rijestra - Estudijantes 2:0 (1:0)
/Seliz 12p, Alonso 73/
Tigre - River Plejt 1:0 (0:0)
/Ruso 78/
Nedelja
00.15: (1,88) Boka Juniors (3,35) Velez Sarsfild (4,50)
02.30: (1,82) Independijente (3,40) Platense (4,80)
02.30: (1,62) Instituto Kordoba (3,50) Himnazija Mendoza (6,50)
22.45: (2,30) Defensa Hustisija (3,10) Njuels Old Bojs (3,40)
22.45: (1,85) Himnasija La Plata (3,40) Barakas Sentral (4,60)
Ponedeljak
01.15: (2,20) Argentinos Juniors (3,15) Rasing (3,60)
23.55: (3,20) Banfild (3,10) Belgrano (2,40)
Utorak
02.15: (1,53) Union Santa Fe (3,90) Sentral Kordoba (7,00)
Sreda
02.00: Taljeres - Lanus
*** kvote su podložne promenama