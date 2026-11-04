Kajt najavio, Belozoglu preuzeo, Fener juriša na Liverpul u istanbulskoj noći

Po njegovom mišljenju, Fenerbahče može daleko više nego što je prikazao u dosadašnjem toku takmičenja. " Imamo jako dobre igrače, ali moramo da se pokažemo. Liverpul ima izuzetan tim, ali imamo ga i mi i ako nas navijači budu poneli, onda će cela Evropa videti koliko je velik ovaj tim Fenerbahčea ", dodao je Kajt .

Ako neko dobro poznaje Liverpul, onda je to svakako Kajt koji je za Redse igrao u periodu od 2006. do 2012. godine. " Čim sam video žreb, bio sam jako uzbuđen jer svi znaju koliko mi Fenerbahče i Liverpul znače. Znao sam da će to biti nešto specijalno. Naravno, nisam ja bitan u celoj priči, ovde sam zbog kluba i to je jedino važno, da pokažemo navijačima pravu reakciju. Zaslužuju mnogo više, pre svega jednu pozitivnu energiju i dobru igru ", kaže Kajt .

Kako god bilo, Fenerbahče će imati paklen zadatak. Tim iz istanbula nema pobedu u protekla tri kola u elitnom takmičenju UEFA, dok je Liverpul upisao maksimalan učinak sa tri pobede, pa će svakako biti favorit i na ovako vrućem terenu.

Naime, Fenerbahče je iznenada u utorak uveče imenovao novog šefa stručnog štaba, u pitanju je njihov bivši igrač, Emre Belozoglu (46), i postoje dobri izgledi da se on ipak nađe na klupi ove večeri. Sve papirološke formalnosti su sređene, tako da postoji i ta opcija, pa će biti interesantno videti ko će zaista voditi turski klub u ovom značajnom okršaju.

Holanđanin je ostavio traga na Enfildu, na 285 mečeva postigao je 71 gol i kod navijača je imao kultni status pre svega zbog toga što je uvek davao maksimum. U to vreme, on je operisao u senci većih zvezda kakve su bile Stiven Džerard ili Fernando Tores, ali je bio voljen upravo zbog te srčanosti i spremnosti da uvek da maksimum na terenu. Menadžer Rafael Benitez ga je tada često poredio sa filmskim junakom Forest Gampom, pre svega jer je trčao bez prestanka i pokazivao da poseduje ogromnu energiju.

Liverpul će na Bosforu morati da se bori i sa neugodnom tradicijom. Klub sa Enfilda je u okviru Kupa šampiona ili Lige šampiona, šest puta igrao u Turskoj, ali nikada nije uspeo da pobedi! Imaju remi i čak pet poraza, tako da je jasno da im tamo nije nimalo prijatno za igru.

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Poslednja četiri gostovanja u Turskoj završena su porazima, ali ovaj tim Andonija Iraole pokazuje drugačije lice. U prethodnim mečevima postigli su 12 golova u Ligi šampiona, što je njihov najbolji učinak u tri meča u elitnom takmičenju još od sezone 1980/81. Uz sve to, Redsi imaju pobede na poslednja četiri gostovanja u prvenstvu i Ligi šampiona, pa se može reći da su naštimovali formu za mečeve van svog stadiona.

Uz sve to, Liverpul stiže u grad za koji ga ležu prelepe uspomene. Pre svega zbog tog finala Lige šampiona 2005. kada su uspeli da nadoknade 0:3 protiv Milana, stignu do 3:3 i potom na penale do trofeja Lige šampiona.

"Istanbul će uvek biti nešto posebno za Liverpul, ne može se naći još jedno takvo veče kao ono iz 2005. godine, niti sličan preokret. Znamo da će biti teško, uvek je tako u Turskoj. Fenerbahče ima iskustvo i dobar sastav, znaju kako se igra u Ligi šampiona, tako da moramo da slomimo njihovo samopouzdanje i zaustavimo njihov nalet. Čini mi se da beležimo bolje rezultate u Ligi šampiona i Liga kupu nego u Premijer ligi. Želimo da nastavimo ovaj niz u Ligi šampiona, imamo tri meča i devet bodova. Možemo da dođemo do 12 i cilj nam je da završimo među prvih osam, ali gostovanja u ovom takmičenju su uvek teška. Moramo da budemo mentalno spremni", kaže Andoni Iraola.

Menadžer Liverpula je svestan da domaćin nema pobedu ove sezone u Ligi šampiona, te da će i zbog toga imati silan motiv.

"Fenerbahče je ekipa sa veoma kvalitetnim igračima na visokom tehničkom nivou. Ako ne budemo vršili presing kako treba, rizikujemo da im prepustimo kontrolu nad igrom. Imaju iskusne fudbalere, što snažnije uđemo u meč, to će oni imati manje šansi", zaključio je Iraola.

Gopsti iz Engleske ne mogu da računaju zbog povreda na Konora Bredlija, Džeremija Frimponga, Đovanija Leonija i Uga Ekitikea, dok u timu Fenerbahčea neće biti Marka Asensija, Amara Dijufa, Džejdena Ostervoldea i Nejtana Akea.

FENERBAHČE - LIVERPUL

Početak: 18.45

Stadion: Šukru Sarakoglu

Sudija: Klemon Turpan (Francuska)

FENERBAHČE (4-2-3-1): Ederson - Semedo, Škrinjar, Opong, Braun - Kante, Genduzi - Ajdin, Grinvud, Akturkoglu - Murići.

LIVERPUL (4-2-3-1): Alison - Soboslaj, Žake, Van Dajk, Cimikas - Gravenberh, Mekalister - Barkola, Virc, Gakpo - Isak.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)

/Batrakov 12, 15/

Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)

/Dumbija 59/

Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)

/Karl 54, Lajmer 74/

Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)

/Jamal 7, Rafinja 52, 64/

Bode Glimt - Lil 0:0

Fajenord - Inter 0:3 (0:2)

/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/

Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)

/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/

Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)

/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/

LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)

/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/

Sreda

18.45: (13,0) AEK (8,00) Real Madrid (1,20) MOZZART RELAX

18.45: (6,00) Fenerbahče (5,70) Liverpul (1,43)

21.00: (1,68) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,40)

21.00: (1,90) Porto (3,80) Napoli (3,70)

21.00: (3,40) Lans (4,30) Komo (1,95) MOZZART RELAX

21.00: (1,93) PSV (4,30) Klub Briž (3,30)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,40) Mančester Siti (1,55)

21.00: (1,40) Viking (5,10) Sabah (6,50) MOZZART RELAX

21.00: (12,0) Slavija Prag (6,00) Arsenal (1,22) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama