VAR analiza 14. kola: Dve dobre odluke iz kontrolne sobe

Najpre, utakmica Partizan – Zemun i isključenje gostujućeg igrača Ikobe u samom finišu meča. Glavni sudija Lazar Lukić je najpre dao žuti karton, a onda je dobio poziv iz VAR sobe.

„Igrač startuje ispruženom nogom i kramponima na stopalo i zglob protivnika koristeći veliki intenzitet, bez mogućnosti da igra loptom. VAR je ispravno preporučio pregled snimka, nakon čega je sudija doneo ispravnu disciplinsku meru“, stoji u De Blekerovom obrazloženju.

Druga utakmica na kojoj je morala da radi pomoć iz VAR sobe je OFK Beograd Mozzart Bet – Vojvodina. Ponovo sam kraj meča, drugi gol Novosađana, koji je u prvi mah poništen, jer je pomoćni sudija signalizirao da je lopta izašla u gol-aut. Odluka je promenjena posle poziva iz kontrolne sobe.

„VAR je pregledao snimak i obavestio sudiju da lopta nije napustila teren za igru, stoga je sudija priznao postignuti pogodak. U pitanju je faktička odluka, stoga sudija ne mora da pregleda snimak na terenu. Odluka je doneta u skladu s Pravilom 9 Pravila igre: lopta je van igre kada cela pređe poprečnu ili uzdužnu liniju, bilo po zemlji ili u vazduhu“, objasnio je De Bleker.