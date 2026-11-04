Šta će Murinjo sa Vinisijusom

Bio je 26-godišnjak i lani meta zvižduka Realovih navijača... Što zbog neizvesnosti oko produžetka ugovora, što zbog činjenice da se kao jedan od lidera utopio u prošlosezonsko sivilo Reala, ali i zbog nerazumevanja sa Ćabijem Alonsom koji je od lidera velikog projekta Kraljevskog kluba, "odleteo" već u januaru.

Od aluzije da će Zlatna lopta već naredne godine biti njegova, do sopstvene, najniže tačke u elitnom fudbalu.

Flertovao je Vini letos i sa Arsenalom koji ga je silno želeo, ali je uvek znao da će ostati na Santjago Bernabeuu. U avgustu je potpisao novi ugovor do 2032. godine, ali umesto da to bude kerozin za moćan start sezone, Brazilac nije ni uzleteo. Točkovi su otkazali i avion nije dobacio do piste. Još je u hangaru i mehaničari pokušavaju da reše problem.

Da ne bude zabune, od samog dolaska, Žoze Murinjo je pokazao veliku naklonost prema reprezentativcu Brazila. Međutim, Vinisijus kao da je pritisnuo dugme za samouništenje i ugrozio sebi mesto u startnoj postavi. Muči se sa učinkovitošću (samo jedan gol i tri asistencije na prvih 11 utakmica), još više sa disciplinom.

Pre nešto manje od mesec dana izveo je ono sramno čupanje za kosu igrača Viljareala Nejtana Salibe, dobio četiri meča suspenzije koju i dalje izdržava. Nekoliko dana kasnije poklonio je Romi gol na Olimpiku i da Real nije okrenuo (4:3) i pobedio Vučicu, Brazilac bi bio jedan od tragičara.

Mediji najavljuju Vinija u večerašnjoj startnoj postavi protiv AEK-a, a pitanje je u kakvom psiho-fizičkom stanju zvezda Reala dočekuje taj meč.

Odsustvo Vinisijusa do sada je odlično koristio Jan Diomande, isporučio četiri gola i tri asistencije na šest utakmica i nesumnjivo nabacio novu dozu pritiska direktnom konkurentu za mesto u startnoj postavi. Dok je Diomande blistao, Vini je štucao u Ligi šampiona i zbog suspenzije propuštao mečeve u Primeri u kojoj ima pravo da zaigra tek 21. novembra protiv Selte.

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Prema pisanju The Athletica koji se poziva na anonimne izvore upućene u situaciju, čitava situacija izazvala je u Vinisijusu ozbiljnu dozu samokritike. Drugim rečima, fudbaler je svestan sopstvenih grešaka i pada forme. Navodno je na Vinisijusa u ozbiljnoj meri uticao i rastanak sa doskorašnjom partnerkom.

Brazilac aktivno radi na poptunom povratku fokusa na samu igru, te prolazi i poseban režim treninga kako bi nadoknadio propuštene utakmice i ostao u punom takmičarskom ritmu.

Što se Murinjovog stava tiče, ostao je nepromenjen. Nastaviće da bude velika podrška Vinisijusu i uradiće sve što je do njega da se Brazilac vrati na najviši nivo.

„Dobro napreduje, ima ispravan stav; mnogo radi i kod kuće”, izjavila je za The Athletic osoba uključena u svakodnevno funkcionisanje prvog tima Madrida.

Ovakav stav je pola posla. Ostaje samo da Vinisijus zadrži prisebnost i ne izgubi glavu kada opet istrči na teren. A to je za temperamentnog Vinija uvek bio prilično izazovan zadatak.