Ministar promocije ponovo u Londonu
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 11:20
Skot Parker preuzeo Vest Hem i kreće u misiju novog povratka u Premijer ligu
Nuno Espirito Santo je bivši. Vest Hem mu je uručio otkaz prilično strogo, posle dva vezana poraza, a onda ekspresno pronašao zamenu. Tek 24 časa su Čekićari bili bez glavnog trenera, a sudbinu su u ruke poverili specijalisti za skokove u Premijer ligu, Skotu Parkeru.
Čovek koji je kao fudbaler proveo četiri godine u Vest Hemu (2007-2001), te u 113 navrata nosio dres londonskog kluba kao i njegovu kapitensku traku, parafirao je ugovor na dve i po godine. Logičan i na prvu loptu, odličan izbor za klub kojem je glavni cilj ekspresan povratak u elitu.
„Osećam se izuzetno ponosnim što preuzimam ovu ulogu i vraćam se u klub koji toliko znači meni i mojoj porodici”, rekao je Parker i dodao: „Vežu me veoma lepe uspomene za period proveden ovde – četiri godine tokom kojih sam, verovatno, igrao najbolji fudbal u svojoj karijeri. Postojala je tu nekakva toplina, ljubav, osećaj kakav, verovatno, nigde drugde nisam doživeo. Jedna stvar se posebno isticala – odnos koji sam izgradio sa ovdašnjim navijačima. Ta bliskost i poštovanje... To sam osetio od samog početka.”
Izabrane vesti
Parker dobro poznaje radno okruženje, a zbog činjenice da je u Premijer ligu uvodio Fulam (sezona 2019/20), Bornmut (sezona 2021/22), kao i Barnli (sezona 2024/25) slovi za ministra promocije u ostrvskom fudbalu. Pritom, iz Čempionšipa u elitni rang je dolazio i kroz plej-of sa Fulamom, odnosno kao drugoplasirani u ligaškom delu sa Bornmutom i Barnlijem.
Engleski stručnjak je napravio kraću pauzu od trenerskog posla, budući da je u novu sezonu ušao kao slobodan agent. Čekao je angažman od aprilskog rastanka sa Barnlijem koji ga je otpustio nakon što je i matematički izgubio šansu da ostane u Premijer ligi.
Parker je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio timove na 138 mečeva u Čempionšipu uz skor od 76 pobeda, 41 remi i 21 poraz. Preuzeo je tim koji je trenutno osmi na tabeli sa 22 boda, a do druge pozicije koju dele Birmingem i Stouk dele ga svega četiri boda. Pritom ima utakmicu manje u odnosu na oba rivala.