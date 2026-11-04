Ministar promocije ponovo u Londonu

Nuno Espirito Santo je bivši. Vest Hem mu je uručio otkaz prilično strogo, posle dva vezana poraza, a onda ekspresno pronašao zamenu. Tek 24 časa su Čekićari bili bez glavnog trenera, a sudbinu su u ruke poverili specijalisti za skokove u Premijer ligu, Skotu Parkeru.

Čovek koji je kao fudbaler proveo četiri godine u Vest Hemu (2007-2001), te u 113 navrata nosio dres londonskog kluba kao i njegovu kapitensku traku, parafirao je ugovor na dve i po godine. Logičan i na prvu loptu, odličan izbor za klub kojem je glavni cilj ekspresan povratak u elitu.

„Osećam se izuzetno ponosnim što preuzimam ovu ulogu i vraćam se u klub koji toliko znači meni i mojoj porodici”, rekao je Parker i dodao: „Vežu me veoma lepe uspomene za period proveden ovde – četiri godine tokom kojih sam, verovatno, igrao najbolji fudbal u svojoj karijeri. Postojala je tu nekakva toplina, ljubav, osećaj kakav, verovatno, nigde drugde nisam doživeo. Jedna stvar se posebno isticala – odnos koji sam izgradio sa ovdašnjim navijačima. Ta bliskost i poštovanje... To sam osetio od samog početka.”