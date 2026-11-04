PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Bikovi i Građani ne umeju bez goleade

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

FIKSEVI DANA

1165886 AEK ATINA - REAL MADRID 2&3+

Ovo je okršaj koji ne bi trebalo da vam zadaje bilo kakvu glavobolju. Real je sezonu počeo sa turbulencijama, ali nedavno je savladao Barselonu i to je sve što vam je potrebno da biste Madriđane smatrali apsolutnim favoritima, uz goleadu. Pritom, domaći su u lošoj formi, a Mozzart RELAX vam pomaže da brže dođu i ishod i golovi.

1165890 FENERBAHČE - LIVERPUL GG3+

Navijači Liverpula povremeno gube živce jer njihovi ljubimci mogu „i ovo i ono“. Crveni imaju maksimalan učinak u Ligi šampiona, međutim, daleko od toga da su im igre savršene jer su se naprimali golova. Turci su uglavnom nezgodni kod kuće, pa probajte GG3+. Kvota nije loša.

1165882 RB LAJPCIG - MANČESTER SITI GG3+

Kada se pogleda ovaj par, pred očima nam zaigra GG3+. Možda su domaći počeli lošije nego što su se nadali, možda su Građani imali nevolja u poslednje vreme (porazi od Aston Vile i Brajtona), međutim, „nišani“ su im podešeni i nijedna od mreža ne bi smela da ostane prazna.

1165877 PORTO - NAPOLI 1

Porto ima malo slabiji bilans u duelima sa klubovima iz Italije, ali sa Napolijem je umeo da se nosi, zbog čega ćemo da se usudimo da vam preporučimo keca. Ukoliko sumnjate u Zmajeve pošto još nemaju ni bod (mada ni protivnik nije baš sjajan), opredelite se za 2-4 pogotka.

VREDI PROBATI

1165879 LANS - KOMO 1

Komo je u dobroj formi, međutim, ipak se radi o ekipi koja nema iskustva u Evropi i zbog toga joj na gostovanjima u Ligi šampiona ne smemo pokloniti poverenje. Ukoliko vam kec na duelu iz Mozzart RELAX ponude ne deluje realno, a kvota na njega vredna je rizikovanja opredelite se za golove na obe strane.

1165881 PSV - KLUB BRIŽ 1

PSV je imao decenijsku pauzu u okršajima sa belgijskim klubovima, koji mu baš i ne leže. Onda je prošle sezone izgubio od Union Sen-Žiloaza, što je potvrdilo prethodnu tvrdnju. Ipak, sada očekujemo keca, a ako se ne slažete tu je 2-3. S druge strane, ako ste hrabri, kombinujte.

1165875 DORTMUND - BETIS 1&GG

Posle nekoliko problematičnih sedmica Dortmund se vratio u formu, ali mu sada dolazi ekipa koja je ostvarila sve tri pobede i koju nipošto ne bi smeo da potceni. Usudićemo se da prednost damo Milionerima, ali je i kvota na kombinaciju 1&GG nešto što se ne sme propustiti.

ZA IZBEGAVANJE

1175982 KARDIF - VEST HEM 2

Vest Hem stoji mnogo bolje nego Kardif, ali vezani porazi od Sautemptona i Vest Bromvič Albiona doveli su do otpuštanja menadžera Nuna Espirita Santa. Jutros je potvrđeno da je na njegovu poziciju postavljen Skot Parker, a sve pomenuto govori u prilog izbegavanja ove utakmice.