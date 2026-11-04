Zvanično: Fonseka u Sportingu, Lionu 5.000.000 evra

Da bi ovaj posao bio realizovan, Lavovi su morali da plate obeštećenje koje iznosi 5.000.000 evra, zvanično je saopštio Lion.

"Nakon što mu se prethodnih dana obratio klub za koji je posebno vezan, Paulo Fonseka je obavestio rukovodstvo o svojoj želji da napusti Olimpik. Reč je o neočekivanoj odluci, zbog koje duboko žalimo, posebno jer je doneta usred sezone. Suočena sa trenerovom jasno izraženom željom, Uprava kluba je procenila da nastavak saradnje nije u interesu Olimpik Liona, budući da više nije moguće garantovati isti nivo posvećenosti neophodnog za uspeh projekta. U ovako bitnom trenutku sezone, klub smatra da svi raspoloživi resursi moraju biti u potpunosti mobilisani i usmereni na ostvarivanje ciljeva kluba", navodi se u saopštenju francuskog kluba.

Do pronalska dugoročnijeg rešenja, ekipu Liona vodiće pomoćni trener Žorž Mesijel.

"Uprava je primila k znanju odluku Paula Fonseke i već radi na pronalaženju njegovog naslednika. Potraga će biti usmerena na kandidata koji je sposoban da nastavi sportski projekat uz poštovanje principa i standarda koji su postavljeni tokom proteklih meseci. Do imenovanja novog trenera, odgovornost za prvi tim će preuzeti Žorž Mesijel. Sve do naredne reprezentativne, pri čemu će - između ostalog - predvoditi ekipu na utakmici protiv Real Sosijedada u četvrtak u Ligi Evrope, kao i na gostovanju u Brestu u nedelju. Portugalski Sporting će isplatiti Olimpik Lionu obeštećenje u iznosu 5.000.000 evra zbog prevremenog raskida ugovora sa Paulom Fonsekom".

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Fonseka je u Lion došao prošlog leta, a imao je ugovor na dve godine.

Pominje se da će Portugalca naslediti Karlos Visens, trener Brage i bivši saradnik Pepa Gvardiole.

U Sportingu će Fonseka preuzeti ekipu od Ruija Boržesa, koji je odbio ponudu da u utorak vodi ekipu još protiv Šahtjora u Ligi šampiona. I bez njega na klupi, sa trenerom B tima Tijagom Fernandesom, Lavovi su uspeli da savladaju ukrajinski tim sa 1:0 za treću pobedu u prva četiri kola Lige šampiona (uz jedan poraz).

Na tabeli portugalskog prvenstva Sporting je trenutno treći, sa 21 bodom iz 10 kola. Vodeći Portog ima devet bodova više, a drugoplasirana Benfika četiri.

Inače, iako plaćanje obeštećenja u transferima trenera nisu česta, Sportingu je ovo drugi put za kratko vreme. S tim da je prethodno, klub prodao Rubena Amorima Mančester Junajtedu za nešto više od 12.000.000 evra.