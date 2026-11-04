Novo mesto za Andersona, Mareska traži od igrača da rasterete Halanda

Maresku su proteklih dana dosta kritikovali zbog mešanja karata, naročito u sredini terena. Italijan pokušava da nekako pronađe mesta za Enca Fernandeza na poziciji "desetke", čime je donekle poremetio Rajana Šerkija i Fila Fodena, koji su tama počeli da pokazuju dobru formu u poslednje vreme.

Ipak, to nije izgleda kraj eksperimentima naslednika Pepa Gvardiole, koji je pred meč u Lajpcigu najavio da ima drugačiju ideju i za letošnje skupoceno pojačanje u vidu Eliota Andersona.

21.00: (4,90) Lajpcig (5,40) Mančester Siti (1,55)

Momak koji je letos stigao iz Notingem Foresta za 135.000.000 evra, ustalio se na poziciji "šestice", na 13 mečeva postigao je jedan gol, protiv AEK-a u Ligi šampiona, ali Mareska ubuduće želi da ga vidi bliže golu protivnika.

"Mislim da u ovom trenutku igra na poziciji koja je najbolja za njega. To je ta 'šestica'. Bez dileme, ubuduće, mogao bi da igra na mestu 'osmice', kako bi češće ulazio u penal zonu. Ima dobar pas i mislim da može da postiže dosta golova. Trenutno se trudim da sve igrače valjano upoznam. Zajedno smo tek četiri meseca tako da moram bolje da ih upoznam, ali i oni mene. To je dvosmerna ulica. Sigurno je da on može da bude broj osam i da je više pred golom protivnika", kaže Mareska.

Ono što je po njemu prioritet je da se golgeter Erling Haland rastereti, da i drugi igrači ponesu teret postizanja golova. Norvežanin je od 2022. godine na 209 mečeva, postigao 175 golova za Siti. Nedostaju mu samo tri gola da postane drugi najbolji strelac u istoriji kluba i prestigne Erika Bruka. Prvi je i dalje Argentinac Serhio Aguero.

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Haland je u Ligi šampiona do sada postigao šest golova baš protiv Lajpciga. Pre tri i po godine postigao je pet u meču koji je Siti dobio sa neverovatnih 7:0.

"Važno je da na svakoj utakmici stvaramo šanse. Uvek je bolje kada je Erling na terenu jer znate da će postizati golove. Istovremeno, ne možemo se na njega oslanjati na svakom meču, i ostali moraju da doprinesu. Mislim da jedino na meču sa Brajtonom u poslednje vreme nije uspeo da se upiše u strelce. U redu je kada je na terenu, ali i drugi moraju da ga zamene u tom smislu", poručio je menadžer Sitija.

Lajpcig je taman pred meč sa Građanima ušao u formu i trener Martin Demikelis kaže da neće biti popusta za starog prijatelja, Enca Maresku.

"Dobro se znamo, on mi je jedan od najboljih prijatelja u fudbalu. Rekao bih da smo kao braća. U Španiji smo živeli blizu jedan drugog, poznate su mi njegove ideje i filozofija. Deca su nam odrastala zajedno i nekada smo obojica sanjali da postanemo treneri. Put smo započeli zajedno, vrlo je pametan i pragmatičan i biće mi čast da ga vidim na terenu u ovoj ulozi", priznao je Demikelis.

Kaže da su se čuli pred ovaj duel i da je Mareska bio vrlo znatiželjan.

"Enco je rođeni pobednik, učiniće sve da osvaja trofeje a Sitijem. Mnogo se raspitivao oko mog sastava kada smo pričali dan ranije. Slično razmišljamo o fudbalu, Enco je želeo da zna koji ću sastav izvesti. Neću reći ništa, videće pred utakmicu", rekao je Demikelis koji je za Mančester Siti igrao tri sezone.

Nemci će u ovom susretu biti lišeni usluga Maksima Estevea i Marka Gijua, kao i Asana Oedraogoa, dok u timu Građana neće biti jedino povređenog Antoana Semenja.

LAJPCIG - MANČESTER SITI

Početak: 21.00

Stadion: Red Bul Arena

Sudija: Marko Guida (Italija)

LAJPCIG (4-2-3-1): Vandevort - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Banzuzi, El Ajnaui - Gruda, Baumgartner, Nusa - Enkunku.

MANČESTER SITI (4-2-3-1): Donaruma - Nunješ, Husanov, Gei, O'Rajli - Anderson, Fernandez - Foden, Šerki, Doku - Haland.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)

/Batrakov 12, 15/

Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)

/Dumbija 59/

Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)

/Karl 54, Lajmer 74/

Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)

/Jamal 7, Rafinja 52, 64/

Bode Glimt - Lil 0:0

Fajenord - Inter 0:3 (0:2)

/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/

Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)

/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/

Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)

/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/

LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)

/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/

Sreda

18.45: (13,0) AEK (8,00) Real Madrid (1,20) MOZZART RELAX

18.45: (6,00) Fenerbahče (5,70) Liverpul (1,43)

21.00: (1,68) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,40)

21.00: (1,90) Porto (3,80) Napoli (3,70)

21.00: (3,40) Lans (4,30) Komo (1,95) MOZZART RELAX

21.00: (1,93) PSV (4,30) Klub Briž (3,30)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,40) Mančester Siti (1,55)

21.00: (1,40) Viking (5,10) Sabah (6,50) MOZZART RELAX

21.00: (12,0) Slavija Prag (6,00) Arsenal (1,22) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama