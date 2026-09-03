(©MN Press)
(©MN Press)

Kaboklu novi ugovor u Hapoelu

Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 16:51

Brazilski centar ostaje u Tel Avivu

Vratio se Bruno Kaboklo u Hapoel iz Tel Aviva nakon polugodišnjeg izleta u Dubai i izgleda da će još neko vreme ostati u Izraelu.

Kako javlja portal „One“, brazilski centar, koji je nekada igrao za Partizan, potpisaće novi dvogodišnji ugovor sa Hapoelom. Kaboklo je u sezoni 2024/25 osvojio Evrokup sa ovim izraelskim klubom.

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Bez obzira na to, Brazilac je prethodno proleće proveo u Dubaiju, gde je imao prosečan učinak od 8,5 poena i 3,8 skokova po utakmici.

Od Kabokla se očekuje da „uđe u cipele“ Džonatana Motlija, koji je prešao u Crvenu zvezdu. Novi saigrač Brazilcu u Hapoelu biće još jedan nekadašnji košarkaš Partizana Zek Ledej.

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EvroligaBruno KabokloKK Hapoel Tel Aviv
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