Kaboklu novi ugovor u Hapoelu

Vratio se Bruno Kaboklo u Hapoel iz Tel Aviva nakon polugodišnjeg izleta u Dubai i izgleda da će još neko vreme ostati u Izraelu.

Kako javlja portal „One“, brazilski centar, koji je nekada igrao za Partizan, potpisaće novi dvogodišnji ugovor sa Hapoelom. Kaboklo je u sezoni 2024/25 osvojio Evrokup sa ovim izraelskim klubom.