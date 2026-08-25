Kakav potez uprave Partizana: Izbacite Hetafe i zaradite premiju od 500.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 12:37
Crno-beli spremni da nagrade igrače
Biće krcate tribine, možda će biti i puni džepovi. Čelnici Partizana rešili su da nagrade fudbalere u slučaju plasmana u Ligu konferencije ozbiljnom sumom za ovdašnje prilike. Ukoliko crno-beli u četvrtak nadoknade dva gola minusa iz Madrida (1:3) i eliminišu Hetafe, rukovodioci će igračkom kadru isplatiti tačno pola miliona evra.
Tragajući za načinom kako da poprave ambijent u svlačionici posle tri vezana poraza (Radnički Kragujevac, Hetafe, Mladost), u Humskoj su pribegli rešenju u vidu novca. Iako će biti raznih tumačenja, ovaj potez ima utemeljenja, jer profesionalci najviše vole da zarade, iako je ona sportska nagrada, u vidu još bar šest mečeva na evropskoj sceni, jednako primamljiva.
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No, sada će izabranici Saše Ilića imati dodatni motiv, pošto će biti u prilici da podele 500.000 evra, naravno zavisno od minutaže tokom kompletnih kvalifikacija, ali to je sada već zadiranje u sitna crevca. Mnogo je važnije što je ovaj potez stigao u pravi čas, da malo razmrda usnuli tim.
Iako kuburi sa finansijama, klub je odlučio da izdvoji novac koji bi dobio od sredstava UEFA za eventualni plasman u Ligu konferencije. U tom slučaju bi imao zagarantovana 4.000.000 evra i osminu bi odmah prosledio igračima, što je svakako dobar potez. Naročito motivišući prema strancima, jer oni baš i ne razumeju u koliko delikatnom stanju je Partizan, ali svakako razumeju šansu da zarade.
Osim toga, uprava ovim činom pokazuje da joj se ne drži za fotelje i da u danima kada je najavila ostavke ipak skreće pažnju prioritetno na ekipu.
Nju će svakako dočekati skoro 30.000 navijača, kreiraće i sjajan ambijent, a evo sada ima i dodatni podstrek da uđe u boj sa Hetafeom.