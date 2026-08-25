Kakav potez uprave Partizana: Izbacite Hetafe i zaradite premiju od 500.000 evra

No, sada će izabranici Saše Ilića imati dodatni motiv, pošto će biti u prilici da podele 500.000 evra, naravno zavisno od minutaže tokom kompletnih kvalifikacija, ali to je sada već zadiranje u sitna crevca. Mnogo je važnije što je ovaj potez stigao u pravi čas, da malo razmrda usnuli tim.

Iako kuburi sa finansijama, klub je odlučio da izdvoji novac koji bi dobio od sredstava UEFA za eventualni plasman u Ligu konferencije. U tom slučaju bi imao zagarantovana 4.000.000 evra i osminu bi odmah prosledio igračima, što je svakako dobar potez. Naročito motivišući prema strancima, jer oni baš i ne razumeju u koliko delikatnom stanju je Partizan, ali svakako razumeju šansu da zarade.

Osim toga, uprava ovim činom pokazuje da joj se ne drži za fotelje i da u danima kada je najavila ostavke ipak skreće pažnju prioritetno na ekipu.

Nju će svakako dočekati skoro 30.000 navijača, kreiraće i sjajan ambijent, a evo sada ima i dodatni podstrek da uđe u boj sa Hetafeom.