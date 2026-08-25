©Reuters
©Reuters
Novinar M. Milić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Kako vam zvuči GG ishod na Mestalji?

Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 12:26

Pročitajte nekoliko predloga za 25. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:45
Sabah - Hapoel B.S.
ID: 9915462

S obzirom na to da Sabah mora da juri rezultat, otvoriće se prostor u odbrani, pa je realno očekivati pogodak na obe strane, uz prednost domaćina koji ume da kazni greške. Naime, Zvezdin dželat je nagrađeni trijumfom nad Sabahom, pri rezultatu 2:1. Neće im biti lako da u gostima odbrane ovaj rezultat, i baš zato naš izbor se svodi na već pomenutu GG igru.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.7)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 21:00
Bodo - NEC
ID: 9915468

Bode Glimt je žrtvovao domaće prvenstvo zbog istorijskog uspeha u Ligi šampiona, dok se u ovom meču očekuje njegova pobeda na domaćem terenu uz stečeni kapital iz prvog duela. Držimo da je kapitalnih 3:1 sa prvog susreta dovoljno da se domaćin oseti komotno, pa zato idemo ka najlogičnijem predlogu uz tim koji je kao domaćin neugodan za ma koga.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.5)
Za izbegavanje
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 21:00
LASK - Celtic
ID: 9915521

Seltik nema potrebu da juri pobedu jer brani ogromnih 3:0 iz prvog meča, što ostavlja prostor da LASK zabeleži "jalov trijumf", ali je rizik na keca i dalje preveliki iz nekoliko ključnih razloga. Kao prvo, Lask jeste imao osam šuteva u okvir gola u prvom meču, ali ne i loptu u nogama, što statistika i potvrđuje. Druga stvar je činjenica po kojoj domaćin mora da napadne, a to ostavlja rupe u odbrani koje Seltik kože da kompenzuje kontranapadima, i eto dvojke ili nerešenog rezultata. Zato odbacujemo keca kao ideju.

Konačan ishod

Tip: 1 (2)
Fiksevi dana
ŠPANIJA 1 | 21:00
Valencia - Betis
ID: 9915506

Utakmica između Valensije i Betisa na Mestalji nosi sa sobom zanimljivu statistiku i trenutnu formu koja favorizuje određene tipove igara. Dok Valensija traži prvu pobedu u sezoni nakon remija bez golova sa Seltom, Betis dolazi sa samopouzdanjem posle trijumfa nad Real Sosijedadom od 1:0. Nećemo se baviti konačnim ishodom, jer domaći imaju četiri, a gosti čak šest povređenih igrača. Umesto toga, idemo na nešto rizičniji, ali opet interesantan izbor GG igre.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.83)
Fiksevi dana
ENGLESKA - LIGA KUP | 20:00
Cardiff - Norwich
ID: 9915535

Norič je vezao dva poraza na startu Čempionšipa, tako da mu Liga kup nije sasvim sigurno takmičenje u fokusu. Kardif je u istom takmičenju odigrao dve nerešene utakmice, a poslednji meč para izgubio je u maju prošle godine. Na poslednja četiri meča para minimalno je dolazila GG3+ igra. Oomenuta igra jeste opcija, a nešto nam sigurnije zvuči čista igra na minimum tri postignuta gola na meču.

Ukupno golova

Tip: 3+ (1.6)
Vredi probati
ENGLESKA - LIGA KUP | 21:00
Nott.Forest - Leeds
ID: 9915466

Lids se pokazao kao izuzetno organizovana ekipa u defanzivi tokom predsezone i na samom otvaranju prvenstva. Forest ima pritisak pred domaćom publikom nakon startnog poraza, što može otvoriti prostor za kontranapade gostiju. Jeste, kec je škakljiv, a mi smatramo da gubiti dvaput zaredom na domaćem terenu od istog tima u razmaku od nekoliko dana, prosto nedopustivo za ekipu iz Premijer lige. Menadžer Oliver Glasner je nakon nesrećnog poraza za vikend izjavio da je video mnogo pozitivnih stvari i da "ne zakopavaju glavu u pesak", pa da im i mi s tim u vezi ukažemo poverenje.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.15)
Vredi probati
BUGARSKA 2 | 17:30
Beroe - Spartak 1919 Pleven
ID: 9915719

Dok gostujući tim Spartak Pleven često ima problema na gostovanjima u pogledu defanzivne stabilnosti, Beroe ulazi u ovaj meč kao ekipa sa čvršćom strukturom i imperativom osvajanja bodova pred svojom publikom. Činjenica da je Beroe slavio u većini prethodnih okršaja (uključujući i poslednji meč na domaćem terenu koji je završen u njihovu korist) daje domaćim igračima neophodno samopouzdanje ako utakmica uđe u neizvesnu završnicu.

Konačan ishod

Tip: 1 (2)
Fiksevi dana
BUGARSKA 2 | 17:00
CSKA Sofia II - Ludogorets II
ID: 9915731

CSKA II, do sada ima tri pobede i jedan remi, dok je Ludogorec II u seriji od dva poraza, što ga je bacilo u donji deo tabele. Čini se da je gostima odbrana najslabija strana, mada se ne može reći ni da im napad funkcioniše, pošto su iz četiri meča izvukli gol razliku 3:5. Dakle, jasno je ko je favorit, i zašto je ovaj kec opravdan po svim osnovama.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.45)

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