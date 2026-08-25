PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Kako vam zvuči GG ishod na Mestalji?

Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 12:26
Pročitajte nekoliko predloga za 25. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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S obzirom na to da Sabah mora da juri rezultat, otvoriće se prostor u odbrani, pa je realno očekivati pogodak na obe strane, uz prednost domaćina koji ume da kazni greške. Naime, Zvezdin dželat je nagrađeni trijumfom nad Sabahom, pri rezultatu 2:1. Neće im biti lako da u gostima odbrane ovaj rezultat, i baš zato naš izbor se svodi na već pomenutu GG igru.
Oba tima daju gol
Bode Glimt je žrtvovao domaće prvenstvo zbog istorijskog uspeha u Ligi šampiona, dok se u ovom meču očekuje njegova pobeda na domaćem terenu uz stečeni kapital iz prvog duela. Držimo da je kapitalnih 3:1 sa prvog susreta dovoljno da se domaćin oseti komotno, pa zato idemo ka najlogičnijem predlogu uz tim koji je kao domaćin neugodan za ma koga.
Konačan ishod
Seltik nema potrebu da juri pobedu jer brani ogromnih 3:0 iz prvog meča, što ostavlja prostor da LASK zabeleži "jalov trijumf", ali je rizik na keca i dalje preveliki iz nekoliko ključnih razloga. Kao prvo, Lask jeste imao osam šuteva u okvir gola u prvom meču, ali ne i loptu u nogama, što statistika i potvrđuje. Druga stvar je činjenica po kojoj domaćin mora da napadne, a to ostavlja rupe u odbrani koje Seltik kože da kompenzuje kontranapadima, i eto dvojke ili nerešenog rezultata. Zato odbacujemo keca kao ideju.
Konačan ishod
Utakmica između Valensije i Betisa na Mestalji nosi sa sobom zanimljivu statistiku i trenutnu formu koja favorizuje određene tipove igara. Dok Valensija traži prvu pobedu u sezoni nakon remija bez golova sa Seltom, Betis dolazi sa samopouzdanjem posle trijumfa nad Real Sosijedadom od 1:0. Nećemo se baviti konačnim ishodom, jer domaći imaju četiri, a gosti čak šest povređenih igrača. Umesto toga, idemo na nešto rizičniji, ali opet interesantan izbor GG igre.
Oba tima daju gol
Norič je vezao dva poraza na startu Čempionšipa, tako da mu Liga kup nije sasvim sigurno takmičenje u fokusu. Kardif je u istom takmičenju odigrao dve nerešene utakmice, a poslednji meč para izgubio je u maju prošle godine. Na poslednja četiri meča para minimalno je dolazila GG3+ igra. Oomenuta igra jeste opcija, a nešto nam sigurnije zvuči čista igra na minimum tri postignuta gola na meču.
Ukupno golova
Lids se pokazao kao izuzetno organizovana ekipa u defanzivi tokom predsezone i na samom otvaranju prvenstva. Forest ima pritisak pred domaćom publikom nakon startnog poraza, što može otvoriti prostor za kontranapade gostiju. Jeste, kec je škakljiv, a mi smatramo da gubiti dvaput zaredom na domaćem terenu od istog tima u razmaku od nekoliko dana, prosto nedopustivo za ekipu iz Premijer lige. Menadžer Oliver Glasner je nakon nesrećnog poraza za vikend izjavio da je video mnogo pozitivnih stvari i da "ne zakopavaju glavu u pesak", pa da im i mi s tim u vezi ukažemo poverenje.
Konačan ishod
Dok gostujući tim Spartak Pleven često ima problema na gostovanjima u pogledu defanzivne stabilnosti, Beroe ulazi u ovaj meč kao ekipa sa čvršćom strukturom i imperativom osvajanja bodova pred svojom publikom. Činjenica da je Beroe slavio u većini prethodnih okršaja (uključujući i poslednji meč na domaćem terenu koji je završen u njihovu korist) daje domaćim igračima neophodno samopouzdanje ako utakmica uđe u neizvesnu završnicu.
Konačan ishod
CSKA II, do sada ima tri pobede i jedan remi, dok je Ludogorec II u seriji od dva poraza, što ga je bacilo u donji deo tabele. Čini se da je gostima odbrana najslabija strana, mada se ne može reći ni da im napad funkcioniše, pošto su iz četiri meča izvukli gol razliku 3:5. Dakle, jasno je ko je favorit, i zašto je ovaj kec opravdan po svim osnovama.
Konačan ishod