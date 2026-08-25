U Plzenju veruju: Samo nam je potreban brzi gol
Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 11:57
„Vidim odlučnost kod igrača“, poručio novi trener Viktorije Kovač
Češki Plzenj nalazi se u koži Crvene zvezde od pre deset dana. Tim jer dobro uzdrman, morao je da se suoči sa teškim porazom u evropskom meču, a uprava kluba je posegnula za promenom na trenerskoj klupi.
Pokušaće Viktorija da napravi malo čudo i sa Radoslavom Kovačom na klupi stigne i prestigne prednost Crvene zvezde (3:0). Deluje kao nemoguća misija, ali su u Viktoriji počeli da veruju.
“Verujem da možemo. Naravno, potrebno je da se poklopi mnogo stvari, potreban nam je brz gol, ali vidim da su igrači odlučni. Sve može da se dogodi,” rekao je Kovač, prenose češki mediji.
Izabrane vesti
Imaće mladi stručnjak malo vremena da upozna ekipu, ali sigurno je da treba očekivati energičniji Plzenj.
“Promenili smo nekoliko stvari, ali najvažnije nam je bilo da čujemo igrače. Ne možemo da dođemo i odmah promenimo sve samo zato što imamo određene ideje. Nema dovoljno vremena. Potrebno je da se igrači osećaju dobro u onome što želimo kako bi to mogli da pokažu na terenu.“
Veruje Kovač i u podršku navijača.
„Kada je stadion pun, to pomaže. Potrebno je da podignemo publiku, da brzo krenemo po prvi gol. Ako tako bude, oni će da nam pomognu. Vidim ogromnu odlučnost kod igrača“, dodao je Kovač.