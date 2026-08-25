U Plzenju veruju: Samo nam je potreban brzi gol

Češki Plzenj nalazi se u koži Crvene zvezde od pre deset dana. Tim jer dobro uzdrman, morao je da se suoči sa teškim porazom u evropskom meču, a uprava kluba je posegnula za promenom na trenerskoj klupi.

Pokušaće Viktorija da napravi malo čudo i sa Radoslavom Kovačom na klupi stigne i prestigne prednost Crvene zvezde (3:0). Deluje kao nemoguća misija, ali su u Viktoriji počeli da veruju.

“Verujem da možemo. Naravno, potrebno je da se poklopi mnogo stvari, potreban nam je brz gol, ali vidim da su igrači odlučni. Sve može da se dogodi,” rekao je Kovač, prenose češki mediji.