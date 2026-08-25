Dogovoreno: Vojvodina kupila Mateju Gašića za oko 450.000 evra, ugovor na četiri godine

Ponikao u Radu, gde je prošao sve mlađe kategorije i dogurao do statusa kapitena prvog tima, Mateja Gašić je za Radnik odigrao 108 utakmica, postigao tri gola i zabeležio 13 asistencija, od kojih maltene polovinu (šest) u nedavno prošloj sezoni.

Nadali su se u Surdulici da mogu da izvuku milionsko obeštećenje. Za Gašićevo zdravlje je pitala Majorka, potom su o njemu pisali italijanski mediji kao velikoj želji Đenove i Sampdorije. Međutim, nije bilo konkretizacije.

Pregovori sa poljskim klubovima nisu uspeli, pa je Vojvodina ostala najrealnija opcija. Posebno, što je i zimus bilo poziva iz Novog Sada.