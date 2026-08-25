Dogovoreno: Vojvodina kupila Mateju Gašića za oko 450.000 evra, ugovor na četiri godine
Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 12:26
Konačan dogovor klubova iz Novog Sada i Surdulice
Od danas će Lazar Nikolić (ukoliko ostane u Vojvodini) imati ozbiljnu konkurenciju na poziciji desnog beka! Klub iz Novog Sada je posle tri sastanka dogovorio kupovinu jednog od najboljih bekova Mozzart Bet Superlige Mateje Gašića iz surdučičkog Radnika.
Dugo se pregovaralo, na kraju su u ceo posao uključeni i brojni bonusi, ali bi dolazak nekadašnjeg omladinca Rada trebalo da košta Vojvodinu oko 450 hiljada evra.
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Desni bek rođen u Beogradu 2003. godine će potpisati četvorogodišnji ugovor sa Vojvodinom.
Ponikao u Radu, gde je prošao sve mlađe kategorije i dogurao do statusa kapitena prvog tima, Mateja Gašić je za Radnik odigrao 108 utakmica, postigao tri gola i zabeležio 13 asistencija, od kojih maltene polovinu (šest) u nedavno prošloj sezoni.
Nadali su se u Surdulici da mogu da izvuku milionsko obeštećenje. Za Gašićevo zdravlje je pitala Majorka, potom su o njemu pisali italijanski mediji kao velikoj želji Đenove i Sampdorije. Međutim, nije bilo konkretizacije.
Pregovori sa poljskim klubovima nisu uspeli, pa je Vojvodina ostala najrealnija opcija. Posebno, što je i zimus bilo poziva iz Novog Sada.