Radovan Ćurčić: Samo da sad ne pomislimo da smo kvalitetniji nego što jesmo

„Stvarno ne znam te statističke podatke, ali jeste mi prva pobeda protiv Partizana. Imam i nekoliko nerešenih dok sam vodio Borac i Javor. Jasno je koliko je teško pobediti Partizan ako nisi Zvezda ili Vojvodina, ali me taj podatak nije nešto opterećivao“, kaže Ćurčić za Mozzart Sport.

Potpuni kuriozitet: dok je Zvezda gotovo nepobediva u poslednjih deset godina u Mozzart Bet Superligi, Ćurčić je uspeo četiri puta da je savlada. A, Partizana tek sada.

„Nema objašnjenja. Fudbal je nepredvidiv, zato je i zanimljiv toliko“.

A, kada je meč od minulog vikenda u pitanju, za trenera Mladosti je on već u debeloj arhivi.

„Ne bih da se mnogo bavim ovom pobedom. Rekao sam i igračima - jedan dan za radost i moramo dalje. Fudbal stalno donosi mnogo iznenađenja. Svesni smo da je utakmica protiv Partizana mogla da ode u drugom smeru i ne bi trebalo previše leteti, nego spustiti loptu na zemlju i ići dalje, pošto nama borba tek predstoji. Velika borba za svaki bod. Ovo je samo jedna utakmica u nizu u kojoj nam je mnogo stvari išlo od noge i ne treba nijednog trenutka pomisliti da smo nešto kvalitetniji nego što smo bili pre nedelju dana. Nego, samo biti skroman i nastaviti dalje sa radom. Dovoljno imam utakmica iza sebe da bih sad pomislio kako smo nešto previše kvalitetni. Čak mislim da je Partizan dao gol iz prve šanse, da bi utakmica otišla u drugom smeru“.

(MN Press)

Mladost je najiskusnija ekipa u ligi, sa prosekom iznad 30 leta, ali meč protiv crno-belih rešili su – najmlađi. Taškovski i Todosijević su bili strelci, Ćirić asistirao i ozbiljno mučio odbranu Beograđana. I to je ono što Ćurčića posebno raduje.

„To je stvar koja u Lučanima duži niz godina daje rezultat. Radi se o velikoj posvećenosti ljudi u klubu, Neška Milovanovića i direktora mlađih selekcija, Ivana Miloševića, našoj školi. Tako da nije iznenađenje što se mnogo kvalitetnih mladih igrača pojavljuje u Lučanima. Na kraju krajeva i omladinci Mladosti dugi niz godina su u samom vrhu Omladinske lige Srbije. Napravili su nam i oni uvertiru, jer su uoči našeg meča pobedili Partizan 4:0. To je sistem koji u Lučanima funkcioniše dugo i drago mi je što daje rezultate i u ovoj sezoni. Što se tiče konkretnih momaka koje ste pomenuli, oni su svojim kvalitetom zaslužili da igraju. Tu protekcije nema“.

Šest kola bez poraza za Mladost. Za ekipu koja se pre koji mesec u poslednjem kolu spasla ispadanja iz lige. A, pričao je Ćurčić kada je došao da je nabitniji start. I želja mu se ispunila.

„Nisam iznenađen našim rezultatima na početku, ali jesam zadovoljan. To je do sada dosta korektno. Da nam je neko ponudio u prvih šest kola ovoliko bodova, sigurno bismo prihvatili. Opet, ništa to ne mora da znači. Start je dobar zbog samopouzdanja ekipe, zbog načina rada na treningu koji svaki novi trener donese kada dođe u klub i da bi igrači sve to prihvatili i verovali u ono što rade, to mora da isprati rezultat. Prema tome, nije loše. Ne bih rekao da je fenomenalno, već dosta korektno“.

Liga je već sada izuzetno zanimljiva: jedna pobeda lansira ka gore, jedan poraz obara na dole... A, tek je šest kola prošlo.

„Očekivano. I biće do poslednjeg kola neizvesno, stresno i dosta teško. Svaka utakmica novi izazov. Ne računajući, Zvezdu, pa i dalje Partizan i Vojvodinu, niko ne može da kaže da je favorit pred bilo koju utakmicu. Biće neizvesno do samog kraja. I opet kažem – stresno“, poručuje Radovan Ćurčić.