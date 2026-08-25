U Valensiji ljuti zbog rasporeda, Betis ponovo bez Lo Selsa

Upravo to je zasmetalo Korberanu koji kaže da tako nije mogao dovoljno da odmori igrače između dve utakmice.

"Jedini tim u ligi koji će meč igrati samo dva dana kasnije je Valensija. To je nečuveno. Postoji razlika od 24 sata sa samo dva dana između utakmica, što znači da smo imali trećinu manje vremena za fizički oporavak. Ako tome dodate da je avgust u prvoj takmičarskoj nedelji, ondam mi je sve još više neshvatljivo. Naravno da je sve ovo neprihvatljivo, ali Betis nije kriv za to, oni su iskoristili pravo na ono što su oni koji rukovode ligom dozvolili", kaže Korberan.

21.00: (2,85) Valensija (3,15) Betis (2,60)

Svestan je strateg Slepih miševa da će u ekipi sa juga Španije imati snažnog protivnika.

"Znamo kakav je nivo Betisa, igraju Ligu šampiona. Već dugo vremena stvari rade na pravi način i znamo da će na osnovu njihove snage i kvaliteta meč biti izuzetno težak i izazovan. Tim će na takav izazov odgovoriti apsolutnom željom za pobedom. Nema stvari koje me brinu posebno, moj fokus je na Valensiji i tome da razumem kako će protivnik igrati. Betis ima kičmu tima koje čine igrači koji su tamo dugo. Znamo da se kreću brzo, da vole da igraju iz kontre i traže posed. Zato će meč biti izazovan na defanzivnom planu. Moramo da ih napadnemo, tako da u toj fazi moramo biti brži i bolji u odnosu na prošli meč", podvukao je Korberan.

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Dan pre utakmice Valensija je dobila pojačanja, na pozajmicu iz Ipsviča stigao je 23-godišnji Holanđanin, golman Kajne van Uvlen. Valensija je želela da ga kupi, ali ga je Volendam ipak prodao Englezima. Valensija je uspela da se dogovori oko pozajmice sa Traktor Bojsima, pa će Uvlen biti konkurencija Stoletu Dimitrijevskom.

Na drugoj strani Betis će biti oslabljen, Manuel Pelegrini neće moći da računa na Eza Abdea, Hozea Antonija Morantea i Đovanija Lo Selsa, baš kao i na Dijega Kondea, Aitora Ruibala i Gonzala Petija.

Ono što je ipak veliki plus je činjenica da će meč početi irski napadač Troj Perot.

"On je spreman da zaigra. Mislim da ima veliki izazov pred sobom i kvalitet da odgovori na sve. Nadam se da će biti važan dodatak ovom timu, da će imati značajnu ulogu. On je snažan napadač koji mora da se prilagodi našim različitim napadačkim formacijama, ali u fudbalu, pozicija napadača je obično ona da najmanjim taktičkim uticajem. Njegovi golgeterski instinkti će nam biti od velike koristi", ubeđen je trener Betisa Manuel Pelegrini.

Problem Betisa je Lo Selso, koji još nije u stanju da zaigra po povratku sa Mundijala.

"Ne bih rekao da se situacija iskomplikovala. Ima povredu mišića i medicinski tim će odrediti kako napreduje i kada će moći da se konačno priključi postavi. U svakom slučaju, tim je u dobrom raspoloženju, igra i rezultat iz susreta sa Sosijedadom potvrđuju da smo na pravom putu, na njemu smo bili i na pripremama. Nadam se da ćemo nastaviti u istom stilu", zaključio je trener Betisa.

Prošle sezone u Primeri, Na Mestalji je bilo 1:1, dok je prvog dana februara ove godine Betis kod kuće slavio sa 2:1.

PRIMERA, 1. KOLO (ODLOŽENI MEČEVI)

Utorak

21.00: (2,85) Valensija (3,15) Betis (2,60)

Sreda

21.00: (1,33) Real Madrid (5,70) Sosijedad (8,50)

Četvrtak

20.30: Selta - Osasuna

21.00: (1,32) Barselona (5,60) Atletik Bilbao (8,50)

*** kvote su podložne promenama