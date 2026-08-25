LASK veruje u čudo, O'Nil obećava da u Seltiku neće biti opuštanja

On je jasno podvukao da tako nešto nije dozvoljeno u Seltiku, barem dok je on trener.

"Kunem vam se, neće biti opuštanja. Igrači to znaju, oni su jako dobro svesni toga da igramo protiv veoma dobrog tima. Oni su u stanju da daju golove jer igraju brzo u napadu. Snažni su, čak su im i oni niži igrači veoma brzi, tako da je pred nama još dosta posla. Ne verujem da moram bilo šta da kažem momcima. Naravno da smo posle prvog meča pričali, ali obećavam vam da, bez obzira na rezultat, nećemo biti opušteni", poručio je O'Nil.

21.00: (2,00) LASK (3,50) Seltik (3,70)

Njegov veliki problem je povreda desnog beka Alistera Džonstona, koji po nekim procenama neće moći da igra do oktobra. To će svakako naterati čelnike kluba da pokušaju da do kraja prelaznog roka pronađu alternativu i pojačaju se.

"Moramo pažljivo da razmotrimo sve. Kolbi je u prošlu sredu odlično zamenio Džonstona, momak ima karakter. Ipak, ako smo svesni toga da nas ove jeseni čekaju jake evropske utakmice, onda ima smisla dovesti par igrača. Nadam se da ćemo to i uraditi. Kolbi i Toni Ralston su tu, imamo još par igrača na vidiku, ali videćemo kako će ići ceo proces", rekao je O'Nil koji nije protiv ideje da dovede nekog na pozajmicu.

Što se tiče LASK-a, on je do meča sa Seltikom u Glazgovu igrao besprekorno i beležio pobede. I pored velikog zaostatka, svi u timu i stručnom štabu veruju da mogu da iznenade Škote.

"Mnogo toga bi trebalo da se poklopi da okrenemo sve u našu korist. U svakom slučaju, nismo odustali od toga. Ukoliko dobro počnemo utakmicu i postignemo gol u ranoj fazi, to bi moglo da napravi važnu razliku. Naš cilj je svakako da preokrenemo, ali smo isto tako svesni da će za to biti potrebno da odigramo na izuzetnom nivou", kaže trener LASK-a Ditmar Kihbauer.

Austrijanci nisu zadovoljni izborom sudije za ovaj meč. Tamošnja štampa prenosi da im je Poljak Šimom Marčinjak sudio meč u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona i pre sedam godina, protiv Klub Briža. Tada je Poljak dosudio sumnjiv penal za Belgijance na starom stadionu u Lincu i to je bio jedini gol na utakmici. Klub Briž je potom slavio kod kuće sa 2:1.

Ipak, ni negativne uspomene ni loš rezultat neće uticati na igrače LASK-a da ne pokušaju da naoprave čudo. Napadač Samjuel Adeniran hrabri ostatak tima.

"U fudbalu je sve moguće. Imamo 90 minuta da sve preokrenemo. Oni su u prvoj utakmici uspeli da postignu tri gola, nadam se da i mi to možemo pred svojim navijačima. Daćemo sve da se to dogodi", obećao je Adeniran.

U redovima LASK-a optimizam zasnivaju na pojedinim elementima prve utakmice, što može da zvuči neobično ako se pogleda krajnji rezultat.

"Bili smo ogorčeni bili posle tog poraza. Mislim da je rezultat bio previsok u njihovu korist. Pogledajte, imali smo osam šuteva u okvir gola, barem jedan od njih je morao da završi golom. Zato će u Lincu sve morati da dođe na svoje mesto. Moramo da budemo kompaktni pozadi i da brže zatvaramo prostor", poručio je kapiten LASK-a Saša Horvat.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)

Utorak

18.45: (1,95) Sabah (3,50) Hapoel Ber Ševa (3,90) - prvi meč 1:2

21.00: (1,50) Bode Glimt (5,00) NEC (5,30) - 3:1

21.00: (2,00) LASK (3,50) Seltik (3,70) - 0:3

Sreda

21.00: (2,50) Celje (3,30) Slovan Bratislava (2,85) - 1:1

21.00: (1,97) Lion (3,50) Fenerbahče (3,90) - 1:1

21.00: (2,45) Viking (3,40) Dinamo Zagreb (2,85) - 2:2

21.00: (1,50) AEK (4,00) Levski (7,25) - 0:0

*** kvote su podložne promenama