Kakav ugovor za Andriju Živkovića! Srbin zauvek u PAOK-u
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 20:28
Kapiten u 31. godini života dobio ugovor neverovatne dužine
Gazi Andrija Živković (30) krupnim koracima ka statusu jednog od najvećih fudbalera u istoriji PAOK-a... I tek će da gazi jer je pred potpisom neverovatnog ugovora. Navikli smo da klubovi igračima koji uđu u četvrtu deceniju života retko daju ugovore duže od dve, maksimalno tri godine, ali priča sa Srbinom je drugačija.
Svi ugledni grčki mediji uglas javljaju - Živković zauvek u PAOK-u! To zauvek podrazumeva da je reprezentativac Srbije sa grčkim velikanom dogovorio produžetak saradnje na 4+1 godinu. Kako rođeni Nišlija igra sedmu sezonu na Tumbi, jasno je da će u Solunu provesti više od decenije i na tom mestu, izvesno, završiti karijeru.
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Ovaj posao bio je apsolutni prioritet crno-belih, jer je poslednjih godina Andrija postao apsolutni lider tima, čovek čija se reč apsolutno poštuje i najglasnije čuje u svlačionici, odnosno figura koja preuzima odgovornost u teškim trenucima.
Isprva su grčki mediji pisali o potencijalnom, trogodišnjem produžetku, da bi se u pregovore lično uključio gazda kluba Ivan Savidis koji je 30-godišnjaku stavio do znanja koliko priželjkuje njegov ostanak na Tumbi. A poruka je bila kristalno jasna i nedvosmislena - da i u narednim godinama ispunjavaju velike ciljeve u Grčkoj i Evropi. Živković je prihvatio, rukovao se sa gazdom, potvrdio da je Solun njegov dom i sada ostaje samo zvanična potvrda kluba.
Sa 75 završnih dodavanja koja su prethodila golovima saigrača, Andrija je odavno neprikosnoveni rekorder u pogledu asistencija, a ima priliku da to postane i u drugim kategodijama. Dimitrios Salpingidis sa 358 nastupa i 113 golova drži čelo obe večne liste, a Živković je trenutno peti po broju utakmica (291). Što se golova tiče, tu je na četvrtom mestu sa brojkom 69. Objektivno gledano, u narednim godinama mogao bi da probije stotku i po broju postignutih i po broju nameštenih pogodaka.