Kakav ugovor za Andriju Živkovića! Srbin zauvek u PAOK-u

Ovaj posao bio je apsolutni prioritet crno-belih, jer je poslednjih godina Andrija postao apsolutni lider tima, čovek čija se reč apsolutno poštuje i najglasnije čuje u svlačionici, odnosno figura koja preuzima odgovornost u teškim trenucima.

Isprva su grčki mediji pisali o potencijalnom, trogodišnjem produžetku, da bi se u pregovore lično uključio gazda kluba Ivan Savidis koji je 30-godišnjaku stavio do znanja koliko priželjkuje njegov ostanak na Tumbi. A poruka je bila kristalno jasna i nedvosmislena - da i u narednim godinama ispunjavaju velike ciljeve u Grčkoj i Evropi. Živković je prihvatio, rukovao se sa gazdom, potvrdio da je Solun njegov dom i sada ostaje samo zvanična potvrda kluba.

Sa 75 završnih dodavanja koja su prethodila golovima saigrača, Andrija je odavno neprikosnoveni rekorder u pogledu asistencija, a ima priliku da to postane i u drugim kategodijama. Dimitrios Salpingidis sa 358 nastupa i 113 golova drži čelo obe večne liste, a Živković je trenutno peti po broju utakmica (291). Što se golova tiče, tu je na četvrtom mestu sa brojkom 69. Objektivno gledano, u narednim godinama mogao bi da probije stotku i po broju postignutih i po broju nameštenih pogodaka.