Nije moglo drugačije: Olimpija Milano otpustila trenera
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 19:16
Đuzepe Pepe Poeta više nije šef stručnog štaba italijanskog velikana
Pokušali su u Milanu da probaju da preokrenu katastrofalan početak sezone sa Đuzepeom Poetom na klupi, ali jednostavno ne ide. Nije moglo drugačije nego da Pepe Poeta dobije otkaz, što su iz milanskog velikana potvrdili dan posle novog poraza u Evroligi.
Ništa ne ide Olimpiji ove sezone, koja deli poslednje mesto sa Baskonijom - koja je inače bila prva evroligaška ekipa koja je otpustila trenera kada je otišao Paolo Galbijati - a trenutno su na skoru 1-9. Ne ide im ni u italijanskom prvenstvu i došlo je vreme za rastanak. Kako prenosi "BasketNews", Luka Banki trebalo bi da preuzme Olimpiju.
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Evroligašku sezonu otvorili su porazom od Partizan Mozzart Beta kod kuće, da bi u narednom kolu košem Devona Hola uz zvuk sirene pobedili Virtus iz Bolonje u gradskom derbiju za prvi trijumf u elitnom takmičenju i ispostaviće se poslednji do sada, pod trenerskom palicom italijanskog stručnjaka. Naređali su osam poraza zaredom u Evroligi, poslednji u četvrtak od Valensije i odlučili su u Milanu da je vreme da se rastanu sa trenerom. Razmišljali su i ranije o otkazu, pominjao se Janis Sferopulos kao naslednik, ali je tada Poeta preživeo.
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Sada to nije slučaj i klub mu se zahvalio na svemu.
"Olimpija i njeni vlasnici zahvalni su Pepeu na posvećenosti, predanosti i entuzijazmu koje je pokazao najpre kao pomoćni trener, a potom i kao glavni trener, na funkciji na kojoj je osvojio titulu prvaka Italije, Kup Italije i Superkup. Olimpija želi Pepeu sve najbolje u privatnom životu i budućoj profesionalnoj karijeri. Trener Marko Ramondino imenovan je za privremenog šefa stručnog štaba i predvodiće ekipu na narednoj utakmici, koja je na programu u nedelju", navodi se u saopštenju.
S obzirom da uvek dominiraju u ligaškom delu sezone domaćeg prvenstva, i tamo su nešto slabije počeli, pošto imaju skor 4-2. Posebno bolan je bio poraz od Virtusa u velikom italijanskom derbiju, što je isto bio jedan od razloga zašto su odlučili da promene trenera.
Marko Ramondino predvodiće ih na meču u nedelju protiv Trenta, a Luka Banki bi trebalo da postane novi trener.