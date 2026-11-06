Nije moglo drugačije: Olimpija Milano otpustila trenera

Evroligašku sezonu otvorili su porazom od Partizan Mozzart Beta kod kuće, da bi u narednom kolu košem Devona Hola uz zvuk sirene pobedili Virtus iz Bolonje u gradskom derbiju za prvi trijumf u elitnom takmičenju i ispostaviće se poslednji do sada, pod trenerskom palicom italijanskog stručnjaka. Naređali su osam poraza zaredom u Evroligi, poslednji u četvrtak od Valensije i odlučili su u Milanu da je vreme da se rastanu sa trenerom. Razmišljali su i ranije o otkazu, pominjao se Janis Sferopulos kao naslednik, ali je tada Poeta preživeo.

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Sada to nije slučaj i klub mu se zahvalio na svemu.

"Olimpija i njeni vlasnici zahvalni su Pepeu na posvećenosti, predanosti i entuzijazmu koje je pokazao najpre kao pomoćni trener, a potom i kao glavni trener, na funkciji na kojoj je osvojio titulu prvaka Italije, Kup Italije i Superkup. Olimpija želi Pepeu sve najbolje u privatnom životu i budućoj profesionalnoj karijeri. Trener Marko Ramondino imenovan je za privremenog šefa stručnog štaba i predvodiće ekipu na narednoj utakmici, koja je na programu u nedelju", navodi se u saopštenju.