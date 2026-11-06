Viktor Osimen mora na operaciju kolena

Pre tri dana, odigrao je Viktor Osimen 90 minuta u pobedi Galatasaraja nad Štutgartom. Počeo je Nigerijac i završio utakmicu, Istanbul je slavio ne slutivši nevolju. Ali ispostavilo se da će turski velikan na osetniji period izgubiti svog najbolje i najopasnijeg fudbalera.

Kako je potvrdio Galatasaraj putem svojih zvaničnih kanala, magnetna rezonanca je pokazala da je Osimen doživeo istegnuće kolena, odnosno da postoji fragment tkiva u zglobu koji mora biti uklonjen artroskopskom operacijom koja je zakazana za sutra.