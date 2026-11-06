Viktor Osimen mora na operaciju kolena
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Vreme čitanja: 1min | pet. 06.11.26. | 20:00
Reč je o artroskopskom zahvatu
Pre tri dana, odigrao je Viktor Osimen 90 minuta u pobedi Galatasaraja nad Štutgartom. Počeo je Nigerijac i završio utakmicu, Istanbul je slavio ne slutivši nevolju. Ali ispostavilo se da će turski velikan na osetniji period izgubiti svog najbolje i najopasnijeg fudbalera.
Kako je potvrdio Galatasaraj putem svojih zvaničnih kanala, magnetna rezonanca je pokazala da je Osimen doživeo istegnuće kolena, odnosno da postoji fragment tkiva u zglobu koji mora biti uklonjen artroskopskom operacijom koja je zakazana za sutra.
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Klub nije iznosio prognoze o oporavku i datumu povratka na teren, ali u ovakvim slučajevima, on može da traje između četiri i osam nedelja. Dakle, realno je da Osimen propusti istanbulski derbi sa Bešiktašom 30. novembra, odnosno mečeve Lige šampiona protiv Aston Vile i AEK-a.
Ove sezone 27-godišnji napadač iz Lagosa već ima deset pogodaka na 11 nastupa u svim takmičenjima. Devet je isporučio na osam prvenstvenih utakmica, dok je u Ligi šampiona odigrao tri meča i zatresao mrežu u pobedi nad Lilom.