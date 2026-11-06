U susret derbiju: Koke u društvu Mesija i Ćavija

Bliži se nedelja, 21.00, kada će se na travi madridskog Metropolitana sastati Atletiko i Barselona. Biće to duel dve najbolje plasirane ekipe na tabeli Primere posle 11 kola. Barselona je u prednosti dva boda, ali ide u goste rivalu koji još nema poraz na svom terenu (kada je reč o domaćoj sceni, pošto je u Ligi šampiona Atletiko u utorak izgubio od Bajerna sa 0:2).

Nema sumnje da nas čeka uzbudljiva utakmica, a Madriđani je dočekuju pojačani za kapitena Kokea. Iskusni vezista se oporavio od povrede mišića zbog koje je propustio pet utakmica. Protiv Bajerna je odigrao pola sata (ušao umesto Le Normana) i sigurno je da će konkurisati za mesto startera u nedelju. Stavio ga je Dijego Simeone u tandem centralnih vezista sa Pablom Bariosom, dok su Kardoso i Hjulmand propustili okšraj sa Bavarcima. Prvi zbog povrede, drugi zbog suspenzije za crveni karton.