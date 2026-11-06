U susret derbiju: Koke u društvu Mesija i Ćavija
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 19:32
Kapiten Atletiko Madrida postaje tek treći igrač u španskom fudbalu sa preko 750 nastupa za jedan klub
Bliži se nedelja, 21.00, kada će se na travi madridskog Metropolitana sastati Atletiko i Barselona. Biće to duel dve najbolje plasirane ekipe na tabeli Primere posle 11 kola. Barselona je u prednosti dva boda, ali ide u goste rivalu koji još nema poraz na svom terenu (kada je reč o domaćoj sceni, pošto je u Ligi šampiona Atletiko u utorak izgubio od Bajerna sa 0:2).
Nema sumnje da nas čeka uzbudljiva utakmica, a Madriđani je dočekuju pojačani za kapitena Kokea. Iskusni vezista se oporavio od povrede mišića zbog koje je propustio pet utakmica. Protiv Bajerna je odigrao pola sata (ušao umesto Le Normana) i sigurno je da će konkurisati za mesto startera u nedelju. Stavio ga je Dijego Simeone u tandem centralnih vezista sa Pablom Bariosom, dok su Kardoso i Hjulmand propustili okšraj sa Bavarcima. Prvi zbog povrede, drugi zbog suspenzije za crveni karton.
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Najavljuje se u španskim medijima da bi Koke mogao da počne utakmicu protiv Barselone, što bi bio njegov 751. nastup za Atletiko Madrid. Bilo od prvog minuta ili ulaskom sa klupe, svakako se očekuje da 34-godišnjak upiše minute u derbiju i tako postane tek treći igrač u španskom fudbalu sa preko 750 nastupa za jedan klub. Vodeći je Lionel Mesi sa 778, a na drugom mestu se nalazi još jedan bivši as Barselone - Ćavi, sa 767. Mogao bi Koke njega da prestigne do kraja sezone, a s obzirom na to da mu ugovor ističe sledećeg leta, pitanje je hoće li uspeti da postane i rekorder.
Interesantno je da je Koke debi za prvi tim Atletika upisao upravo protiv Barselone. Bilo je to 19. septembra 2009. godine. Trener Abel Resino uveo ga je 19 minuta pre kraja, pri vođstvu Katalonaca sa 4:1. Na kraju je bilo 5:2.
Predstojeći okršaj biće Kokeov 43 protiv Barselone. Dosad ima osam pobeda, 10 remija i 24 poraza. Dao je u tim mečevima tri gola i asistirao za dva. Imaće sigurno veliki motiv da u nedelju povede saigrače ka prvom mestu Primere.
Inače, sjajni vezista je u karijeri igrao više utakmica samo protiv Real Madrida - 46. Učinak u gradskim derbijima mu je 14 pobeda, 14 remija i 18 poraza, uz dva data gola i osam asistencija.
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