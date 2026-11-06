Zidanov spisak sa jednim "anonimusom": Vidim sebe u Dezireu Dueu

Povrede su, isto tako, otvorile vrata jednom, van Lige 1, malo poznatom i još neamirmisanom ofanzivnom vezisti. Pablo Paži je prošle sezone blistao u dresu Lorijana, isporučio deset prvenstvenih golova i pet asistencija, da bi letos prešao u Pariz za 15.000.000 evra. U novoj sezoni postigao je dva i namestio jedan gol, a Zidan je odlučio da ga uvrsti među 23 fudbalera za mečeve sa Italijom i Turskom. "Pablo Paži je odabran zato što smo imali određeni problem sa Aklijušom koji je doživeo manju povredu i nije mogao sa nama. Pablo je bio na produženom spisku i to je igrač kojeg sam želeo da vidim. Interesantan je, drugačiji i dobro je što ću moći da ga vidim na ovom okupljanju" , rekao je Zidan i ispričao kako je proveo mesec dana između dve reprezentativne pauze: "Uglavnom sam gledao igrače. Imao sam vremena da gledam utakmice i pogledao sam ih poprilično. Izabrao sam Pabla jer se nalazio na listi od 64 imena i prilika se ukazala."

Ukoliko Zidan odluči da mu da šansu, Paži će postati prvi fudbaler Pariza još od 1973. i Žan Pola Rostanjija i Luisa Floka koji je zaigrao za reprezentaciju Francuske.

Pored Pažija, nova lica u odnosu na prethodni spisak su Leni Joro i Markus Tiram, a od starosedelaca se zemlja trese. Embape, Olise, Šerki i Dezire Due koji je moćno otvorio sezonu, naročito u Ligi šampiona.

„Da (impresionira me), ali to važi za sve moje igrače. Sve ih volim. Ipak, istina je da je ono što Dezire radi već neko vreme – veličanstveno. On je mlad igrač sa mnogo talenta i ume da sluša. Sviđa mi se to što želi da napreduje. Veoma je pažljiv kada ga neko savetuje. Dopada mi se kako igra na terenu, a u njemu pomalo vidim i sebe, jer sam i ja želeo da napredujem i da slušam iskusnije igrače. On upravo to radi veoma dobro.”