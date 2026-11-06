Zidanov spisak sa jednim "anonimusom": Vidim sebe u Dezireu Dueu
Vreme čitanja: 3min | pet. 06.11.26. | 18:47
Pablo Paži iz Pariza je eksperiment legendarnog Zizua
Sedam bodova iz prve tri utakmice na klupi Francuske osvojio je Zinedin Zidan. Krajem septembra njegovi Trikolori pobedili su Belgiju (0:1), remizirali sa Italijom (1:1), a onda razneli Belgijance u Sen Deniju u čudesnoj, napadačkoj predstavi (4:1).
Mesec dana kasnije, došlo je vreme za novi spisak legendarnog Zizua, a na njemu, tri pormene u odnosu na prvi. Zbog povreda su otpali štoper Čelsija Maksens Lakroa, vezista Rome Manu Kone i Renov golgeter Esteban Lepol koji je sezonu u Ligi 1 otvorio sa sedam golova na isto toliko utakmica.
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Povrede su, isto tako, otvorile vrata jednom, van Lige 1, malo poznatom i još neamirmisanom ofanzivnom vezisti. Pablo Paži je prošle sezone blistao u dresu Lorijana, isporučio deset prvenstvenih golova i pet asistencija, da bi letos prešao u Pariz za 15.000.000 evra. U novoj sezoni postigao je dva i namestio jedan gol, a Zidan je odlučio da ga uvrsti među 23 fudbalera za mečeve sa Italijom i Turskom.
"Pablo Paži je odabran zato što smo imali određeni problem sa Aklijušom koji je doživeo manju povredu i nije mogao sa nama. Pablo je bio na produženom spisku i to je igrač kojeg sam želeo da vidim. Interesantan je, drugačiji i dobro je što ću moći da ga vidim na ovom okupljanju", rekao je Zidan i ispričao kako je proveo mesec dana između dve reprezentativne pauze: "Uglavnom sam gledao igrače. Imao sam vremena da gledam utakmice i pogledao sam ih poprilično. Izabrao sam Pabla jer se nalazio na listi od 64 imena i prilika se ukazala."
Ukoliko Zidan odluči da mu da šansu, Paži će postati prvi fudbaler Pariza još od 1973. i Žan Pola Rostanjija i Luisa Floka koji je zaigrao za reprezentaciju Francuske.
Pored Pažija, nova lica u odnosu na prethodni spisak su Leni Joro i Markus Tiram, a od starosedelaca se zemlja trese. Embape, Olise, Šerki i Dezire Due koji je moćno otvorio sezonu, naročito u Ligi šampiona.
„Da (impresionira me), ali to važi za sve moje igrače. Sve ih volim. Ipak, istina je da je ono što Dezire radi već neko vreme – veličanstveno. On je mlad igrač sa mnogo talenta i ume da sluša. Sviđa mi se to što želi da napreduje. Veoma je pažljiv kada ga neko savetuje. Dopada mi se kako igra na terenu, a u njemu pomalo vidim i sebe, jer sam i ja želeo da napredujem i da slušam iskusnije igrače. On upravo to radi veoma dobro.”
Francuska gostuje Italiji na San Siru 12. novembra, dok će tri dana kasnije dočekati Tursku.
SPISAK REPREZENTACIJE FRANCUSKE ZA MEČEVE SA ITALIJOM I TURSKOM
Golmani: Majk Menjan (Milan), Gijom Rest (Tuluz), Robin Rizer (Lans)
Odbrana: Endi Dijuf (Inter), Malo Gusto (Čelsi), Žeremi Žake (Liverpul), Pjer Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrijen Trifer (Bornmut), Dajo Upameno (Bajern Minhen), Leni Joro (Mančester junajted)
Sredina terena: Eduardo Kamavinga (Real Madrid), Rajan Šerki (Mančester Siti), Luka Da Kunja (Komo), Adrijen Rabio (Milan), Orelijen Čuameni (Real Madrid), Voren Zair-Emeri (Pari Sen Žermen), Pablo Paži (Pariz)
Napad: Bredli Barkola (Pari Sen Žermen), Dezire Due (Pari Sen Žermen), Kilijan Ebape (Real Madrid), Majkl Olise (Bajern Minhen), Markus Turam (Inter)