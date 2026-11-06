To je to od čistog skorera: Feldin otišao u penziju
Vreme čitanja: 4min | pet. 06.11.26. | 18:45
Amerikanac putem Instagrama objavio kraj karijere
Ima košarkaša kojima nije toliko bitno gde igraju, dokle god mogu da igraju košarku onako kako oni žele. Takav je bio Džejms Feldin (38) koji je objavio kraj karijere.
Amerikanac je jednu sezonu proveo i u Crvenoj zvezde, a pre toga je dve godine igrao za Panatinaikos. To mu je u principu bio "pik" karijere. Evropsku karijeru je počeo u Breoganu, kasnije je igrao za Fuenlabradu, Kantu, Vakeros de Bajamon (Portoriko), dok je nakon perioda u Panati i Zvezdi nastupao za Hapoel Jerusalim, Real Betis, Kuvajt SC, Fortitudo, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Galil Elion i Nasional iz Urugvaja.
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U karijeri je osvojio grčko i srpsko prvenstvo, dva puta je osvajao grčki kup i izraelski kup, dok je na Bliskom istoku uzeo i jeda liga kup.
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Od košarke se oprostio putem Instagrama.
"Hvala ti, košarko! Zvanično završavam igračku karijeru i opraštam se od igre koja mi je toliko toga pružila u životu. Od samog početka, košarka mi je donosila radost koju nisam mogao da pronađem ni u čemu drugom. Postala je mnogo više od obične igre. Uvek je bila moje sigurno utočište. Odrastajući na surovim ulicama Vašington Hajtsa u Njujorku, nisam mogao ni da zamislim na kakva će me sve mesta ova igra odvesti, kakve ću ljude upoznati i kakva ću neverovatna iskustva imati priliku da doživim. Košarka mi je pružila prilike koje su prevazišle i moje najluđe snove i zbog toga ću joj zauvek biti zahvalan. Svima koji su bili deo mog putovanja, hvala na ljubavi i podršci koju ste mi pružali tokom svih ovih godina".
Dodao je i sledeće.
"Mojoj igračkoj karijeri možda je došao kraj, ali uspomene, životne lekcije i ljubav prema košarci zauvek će ostati deo mene. Hvala ti na svemu! I još nešto, za svu onu decu koju drugi potcenjuju i ne primećuju – nastavite da se borite i nikada ne odustajte! Ja sam najbolji primer da je moguće ignorisati sve negativne komentare, verovati u sebe i slediti svoje snove".