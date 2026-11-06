To je to od čistog skorera: Feldin otišao u penziju

U karijeri je osvojio grčko i srpsko prvenstvo, dva puta je osvajao grčki kup i izraelski kup, dok je na Bliskom istoku uzeo i jeda liga kup.

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Od košarke se oprostio putem Instagrama.

"Hvala ti, košarko! Zvanično završavam igračku karijeru i opraštam se od igre koja mi je toliko toga pružila u životu. Od samog početka, košarka mi je donosila radost koju nisam mogao da pronađem ni u čemu drugom. Postala je mnogo više od obične igre. Uvek je bila moje sigurno utočište. Odrastajući na surovim ulicama Vašington Hajtsa u Njujorku, nisam mogao ni da zamislim na kakva će me sve mesta ova igra odvesti, kakve ću ljude upoznati i kakva ću neverovatna iskustva imati priliku da doživim. Košarka mi je pružila prilike koje su prevazišle i moje najluđe snove i zbog toga ću joj zauvek biti zahvalan. Svima koji su bili deo mog putovanja, hvala na ljubavi i podršci koju ste mi pružali tokom svih ovih godina".