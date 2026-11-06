Žalgiris razbio Bešiktaš, Alimpijevićev tim nikad gori ove sezone

Žalgiris je do pobede predvodio Azulas Tubelis koji je imao 14 poena, Jonas Valančijunas je blistao sa 12 poena i 11 skokova (indeks 23), Marijus Grigonis je dao 13 poena, dok je dvocifren sa 11 bio je Karsen Edvards.

Za Bešiktaš dobru utakmicu je odigrao Judžin Omoruji koji je imao 17 poena, 14 uz sedam skokova dodao je Venjen Gebrijel, 10 je delo Entonija Brauna koji je imao i devet uhvaćenih lopti, dok je Loni Voker ostao na sedam poena.

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Gosti iz Kaunasa ključnu razliku su napravili u drugoj četvrtini koju su dobili 25:14 i sa +14 otišli na poluvreme. U trećem kvartalu su samo dodatno uvećali prednost, istovremeno ostavivši rivala na samo 13 ubačenih poena. U poslednjoj deonici su samo održavali prednost koja je bila i 21 razlike. Nije imao Bešiktaš nikakvu šansu da se vrati.

Definitivno je kontinuitet najveći problem Alimpijevićevog rostera. Posle 10 kola Bešiktaš nijednom nije vezao dve pobede, ali je istovremeno pokazao da može da bude kandidat za plej-in u najmanju ruku. Prošlo kolo i astronomski trijumf nad Virtusom u meču u kome je Bešiktaš bio na -9 na tri minuta do kraja i onda preokrenuo i slavio trojkom Meta Morgana govore da turski predstavnik ima "ono nešto", samo mora da nađe način kako češće da igra na visokom nivou.

Što se tiče Žalgirisa, ovo je četvrta vezana pobeda za tim Tomasa Mačijulisa. Nakon ubedljivog trijumfa nad Asvelom, pa odličnog duplog kola i pobeda nad Virtusom i Partizan Mozzart Bet, litvanski predstavnik je došao do još jednog rutinskog slavlja i sada je na skoru 6-4 pred gostovanje ranjivoj Olimipiji iz Milana koja je danas ostala bez trenera Pepea Poete koga će zameniti Luka Banki.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93

/Brajant 25 - Brizuela 22/

Asvel - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22/

Olimpija Milano - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17/

Petak

Bešiktaš - Žalgiris 67:83

/Omoruji 17 - Tubelis 14/

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama