Mesijev poslednji ples sa Argentinom: Ulaznice za oproštaj idu do 278 evra
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 15:28
Poznate cene ulaznica za poslednji meč najboljeg u istoriji
Kao što je pre nekoliko dana najavljeno, Lionel Mesi će 6. oktobra poslednji put obući dres Argentine, a ko želi da njegov oproštaj isprati sa tribina Monumentala moraće poprilično da odreši kesu. Bar za lokalne uslove.
Naime, Fudbalski savez Argentine objavio je cene ulaznica za prijateljski meč protiv Benina, kojim će biti spuštena zavesa na reprezentativnu karijeru verovatno najboljeg fudbalera svih vremena. Najjeftinija ulaznica za dugo očekivani oproštaj koštaće oko 52 evra, dok će posebna biti karata za decu od tri do deset godina i iznosiće oko 17 evra. Cene ulaznica ići će sve do oko 278 evra za najbolje pozicije u srednjim sektorima San Martin i Belgrano.
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Za gornje sektore Sivori i Sentenario biće potrebno izdvojiti oko 104 evra, srednji sektori tih tribina koštaće oko 186 evra, koliko i gornji delovi San Martina i Belgrana. Donji delovi poslednje dve tribine procenjeni su na oko 261 evro, dok je pomenutih 278 evra najviša cena koju je odredila AFA. Identične cene važiće i za prijateljski duel sa Burkinom Faso, koji će Argentina tri dana ranije odigrati na istom stadionu.
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Međutim, 6. oktobra rezultat će najmanje biti važan i sve oči biće uprte u najvećeg svih vremena. Mesi je po završetku Mundijala objavio da završava reprezentativnu karijeru, ali ga je predsednik AFA Klaudio Tapija pozvao da se još jednom pojavi pred argentinskom publikom i dobije oproštaj kakav, prema njegovim rečima, zaslužuje. Tako će duel sa Beninom na Monumentalu biti njegova poslednja utakmica u opremi Albiselesta.
Argentina će prethodno 30. septembra igrati protiv Bolivije na stadionu Mario Alberto Kempes u Kordobi, a 3. oktobra protiv Burkine Faso u Buenos Ajresu. I tako će Monumental još jednom biti pozornica za Mesija. A, sudeći po cenama koje je odredila AFA, i mesto na tribinama za taj trenutak imaće cenu primerenu događaju koji se više neće ponoviti. Bar za lokalno stanovništvo. U Evropi, a naročito SAD, bi se ovakav događaj naplaćivao daleko više i merilo bi se verovatno u hiljadama, pa i desetinama hiljada evra ili dolara.