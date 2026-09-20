Mesijev poslednji ples sa Argentinom: Ulaznice za oproštaj idu do 278 evra

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Za gornje sektore Sivori i Sentenario biće potrebno izdvojiti oko 104 evra, srednji sektori tih tribina koštaće oko 186 evra, koliko i gornji delovi San Martina i Belgrana. Donji delovi poslednje dve tribine procenjeni su na oko 261 evro, dok je pomenutih 278 evra najviša cena koju je odredila AFA. Identične cene važiće i za prijateljski duel sa Burkinom Faso, koji će Argentina tri dana ranije odigrati na istom stadionu.

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Međutim, 6. oktobra rezultat će najmanje biti važan i sve oči biće uprte u najvećeg svih vremena. Mesi je po završetku Mundijala objavio da završava reprezentativnu karijeru, ali ga je predsednik AFA Klaudio Tapija pozvao da se još jednom pojavi pred argentinskom publikom i dobije oproštaj kakav, prema njegovim rečima, zaslužuje. Tako će duel sa Beninom na Monumentalu biti njegova poslednja utakmica u opremi Albiselesta.

Argentina će prethodno 30. septembra igrati protiv Bolivije na stadionu Mario Alberto Kempes u Kordobi, a 3. oktobra protiv Burkine Faso u Buenos Ajresu. I tako će Monumental još jednom biti pozornica za Mesija. A, sudeći po cenama koje je odredila AFA, i mesto na tribinama za taj trenutak imaće cenu primerenu događaju koji se više neće ponoviti. Bar za lokalno stanovništvo. U Evropi, a naročito SAD, bi se ovakav događaj naplaćivao daleko više i merilo bi se verovatno u hiljadama, pa i desetinama hiljada evra ili dolara.