Kako da ponedeljak postane novi četvrtak

Na svojevrsnom referendumu na tribinama stadiona u Humskoj na utakmici sa Hetafom trener Saša Ilić i uprava kluba su dobili jednoglasnu podršku da ostanu tu gde jesu i da nastave da rade. Uz veru gotovo 30.000 „glasača“ da će kad-tad da „ogreje i obasja“ iznad Humske ulice. Zato Partizan jeste u četvrtak ispao iz Lige konferencije, ali nije potonuo. Sve što se dešavalo na stadionu samo je podiglo crno-bele, koji su pozdravljeni iskrenim aplauzom sa sve četiri tribine, a koji se čuo iste sekunde kada je odsviran kraj.

Koliko ova sezona ima nestvaran tok za Partizan govori još jedan podatak: crno-beli su na svom stadionu pobedili Hetafe (2:1), tim iz gornjeg dela tabele španske Primere, a izgubili su od IMT-a (1:2) i kragujevačkog Radničkog (0:1). Nisu bili predaleko ni da eliminišu klub iz Madrida. Ako Partizan nije bio bolji u dvomeču, onda nije ni nešto mnogo slabiji. Teško je razumeti te dve krajnosti: da protiv Radničkog crno-beli sa igračem više pretrpe poraz u svojoj kući, a onda protiv Španaca odigraju na gornjoj granici svojih mogućnosti i grebu svim silama da dođu do trećeg pogotka.

Pred današnje gostovanje OFK Beograd Mozzart Beta, zadatak za Ilića i njegove pulene je, na papiru, jednostavan: učiniti da ovaj ponedeljak postane novi četvrtak. Onaj minuli četvrtak. Da Partizan ponovo igra dominantno, drži protivnika u šahu 90 minuta, da se „nalakti“ na šesnaesterac... Sve ono što je Partizan kroz tradiciju bio, a čega nije bilo na većini utakmica ove sezone. Do Hetafea.

Koliko je Saša Ilić zadovoljan izdanjem svojih pulena sa poslednje utakmice govori podatak da je odustao i od rotacija tima. Isti sastav bi trebalo da istrči na teren, uz prinudnu izmenu Kojzek umesto Žea, jer je Brazilac rovit.

Igraće Partizan večeras i protiv negativnog trenda stvorenog protiv Romantičara: nije ih pobedio u tri poslednja duela na svom terenu. U susret večitom derbiju (nedelja), poslednja stvar koja je potrebna Parnom valjku je da se ponovo saplete. I to sada kada je dobio jedinstvenu podršku navijača i pobedom protiv Hetafea potvrdu da ovom timu, sa dolaskom trija Baba – Miladinović – Čumić, kvalitet raste.

MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO

Subota

Železničar - Radnik 5:1 (0:1)

/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/

Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)

/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/

Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)

/Sadi 62 – Vidakov 86/

Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/

Nedelja

Zemun - Crvena zvezda 0:2 (0:0)

/Ivanić 57, Abu Fani 90/

IMT - Mladost 2:0 (1:0)

/Tienderbeogo 37, Keita 84/

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama