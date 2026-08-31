LUDI TIKET, ponedeljak, 202.866 dinara: U Borči se slavi 3+ pobeda

Letnja grmljavina iz Borče, gde je nedavno pala istorijska Mozzart maksimala u iznosu od 423.000 evra, i dalje odjekuje beting svetom, a pobednički talas zahvatio je i ovaj neverovatan tiket sa slike. Sa uplaćenih 500 dinara na deset parova, majstor prognoze je ciljao isključivo golove i pogodio ukupnu kvotu 324,59. Odluka da se na svim mečevima odigra 3+ tip, ispostavila se kao savršen recept za stopostotan učinak, koji je na kraju doneo fantastičan dobitak od 202.866 dinara.

Analiza tiketa otkriva pravu dramu i goleadu širom evropskih terena. Najveću kvotu na tiketu, sjajnih 2,19, doneo je okršaj u Italiji gde su Napoli i Komo odigrali dinamičan meč završen s rezultatom 1:2, čime je granica od tri gola lagano prebačena već u prvom poluvremenu. Izuzetno uzbudljivo bilo je i u Republici Irskoj, gde su Deri Siti i Šamrok odigrali vatrenih 3:3 uz kvotu 1,95, dok je engleski duel između Mančester Junajteda i Ipsviča doneo pravu rapsodiju sa čak sedam golova i konačnih 5:2. Efikasni su bili i Nemci, gde je Frajburg deklasirao Verder sa 4:1, a Augzburg nadigrao Šalke sa 3:0, opravdavši poverenje i zaokruživši dve lepe kvote od po 1,68.