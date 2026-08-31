LUDI TIKET, ponedeljak, 202.866 dinara: U Borči se slavi 3+ pobeda
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 08:28
Majstorija sa pogođenih 10 parova, nagrađena je sa 40.573 dinara SUPER MULTI BONUS keš isplate
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3+
3+
3+
3+
3+
3+
3+
3+
3+
3+
Letnja grmljavina iz Borče, gde je nedavno pala istorijska Mozzart maksimala u iznosu od 423.000 evra, i dalje odjekuje beting svetom, a pobednički talas zahvatio je i ovaj neverovatan tiket sa slike. Sa uplaćenih 500 dinara na deset parova, majstor prognoze je ciljao isključivo golove i pogodio ukupnu kvotu 324,59. Odluka da se na svim mečevima odigra 3+ tip, ispostavila se kao savršen recept za stopostotan učinak, koji je na kraju doneo fantastičan dobitak od 202.866 dinara.
Analiza tiketa otkriva pravu dramu i goleadu širom evropskih terena. Najveću kvotu na tiketu, sjajnih 2,19, doneo je okršaj u Italiji gde su Napoli i Komo odigrali dinamičan meč završen s rezultatom 1:2, čime je granica od tri gola lagano prebačena već u prvom poluvremenu. Izuzetno uzbudljivo bilo je i u Republici Irskoj, gde su Deri Siti i Šamrok odigrali vatrenih 3:3 uz kvotu 1,95, dok je engleski duel između Mančester Junajteda i Ipsviča doneo pravu rapsodiju sa čak sedam golova i konačnih 5:2. Efikasni su bili i Nemci, gde je Frajburg deklasirao Verder sa 4:1, a Augzburg nadigrao Šalke sa 3:0, opravdavši poverenje i zaokruživši dve lepe kvote od po 1,68.
Ono što je ovaj već fantastičan dobitak podiglo na još viši nivo jeste Mozzart SUPER MULTI BONUS. Zahvaljujući broju odigranih parova, igrač je nagrađen dodatnim procentom koji je na osnovni dobitak dodao još čak 40.573 dinara bonusa. Ovaj impresivan finansijski impuls još jednom potvrđuje da se hrabrost i dobar odabir utakmica u Mozzartu uvek višestruko isplate, ostavljajući iza sebe još jedan primerak za rubriku ludi tiket.
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