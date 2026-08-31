LUDI TIKET (-), ponedeljak, 667.352 dinara: Turci mu upropastili dan

Neverovatan sportski tiket odigran je na uplatno-isplatnom mestu Obrenovac 4, u Ulici kralja Aleksandra prvog, gde je jedan od majstora klađenja bio na korak od ozbiljnog dobitka i jurenja za cifrom od preko 660.000 dinara. Sa uloženih 200 dinara i ukupnom kvotom od 2.979,25, poređao je čak devet fudbalskih parova iz različitih evropskih liga. Hrabre kombinacije poput pobede Črobri Glogova uz minimum dva postignuta gola sa kvotom 4,10, ili trijumfa Mantove nad Empolijem uz istu efikasnost (kvota 2,90), prolazile su jedna za drugom, podižući tenziju do samog usijanja.

Pogoci su se ređali kao na traci – od ubedljivih 4:1 za Frajburg protiv Verdera, preko rutinske pobede Sent Žiloaza nad Anderlehtom, pa sve do preokreta Utrehta i PSV-a. Međutim, sudbina se poigrala u Turskoj, gde je meč između Manise BB i Bodruma završen najnepopularnijim rezultatom 0:0. S obzirom na to da je tip glasio da će na meču biti postignuto bar dva gola (kvota 2,80), ovaj jedini pad na tiketu srušio je snove o maksimalnoj isplati od fantastičnih 667.352 dinara.

Ipak, zahvaljujući popularnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ova priča sa uplatnog mesta u Obrenovcu nije dobila tragičan kraj. Iako je pao na samo jednoj utakmici, igrač je zbog ogromne pogođene kvote ostvario pravo na utešnu nagradu koja je višestruko premašila njegov početni ulog. Na kraju, umesto praznih ruku, ovaj ludi tiket je kroz pomenuti benefit igraču doneo sigurnu i zasluženu isplatu u iznosu od 20.000 dinara, dokazavši da se hrabrost i visoke kvote isplate čak i kada vas sreća napusti u poslednjim sekundama.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO