Arogantni džin se vraća u Seriju A: Fjorentina plaća 18.000.000 evra za Kenovog naslednika

Ostaće Fjorentina bez Mojzea Kena koji odlazi u Komo za 40.000.000 evra. To je odmah ostavilo krater u napadu Viole koja u špicu ima samo Matea Pelegrina. Zato su na Artemio Frankiju rešili da se okrenu čoveku koji vrlo dobro zna šta je Serija A i koji se u njoj afirmisao. Novi fudbaler Viole postaće Norberto Bersik Gomes Betunsal ili skraćeno Beto. Fjorentina će Evertonu za momka iz Gvineje Bisao platili 18.000.000 evra, prenosi Đanluka di Marcio. Posao je dogovoren, ostaje samo da snažni napadač prođe lekarske preglede i potpiše ugovor.

Beto je na sebe skrenuo pažnju dok je igrao za Udineze. Ono što je interesantno, važnu ulogu u njegovom dolasku u klub sa Friulija imao je Čolo Simeone koji je Beta preporučio Udinezeu, u periodu dok su Atletiko Madrid i Udineze pregovarali oko transfera Rodriga de Pola. Ispostavilo se da su uboli u centar. Beto je u dve sezone imao dvocifreni golgeterski saldo i leta 2023. je prodat Evertonu za 25.000.000 evra. Tri godine kasnije, momak rođen u Lisabonu je na korak od povratka u Italiju.