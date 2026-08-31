Arogantni džin se vraća u Seriju A: Fjorentina plaća 18.000.000 evra za Kenovog naslednika
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 09:56
Beto je na sebe skrenuo pažnju igrama u Udinezeu i otišao u Everton, posle tri godine, samo ga lekarski pregledi dele od povratka u Italiju
Ostaće Fjorentina bez Mojzea Kena koji odlazi u Komo za 40.000.000 evra. To je odmah ostavilo krater u napadu Viole koja u špicu ima samo Matea Pelegrina. Zato su na Artemio Frankiju rešili da se okrenu čoveku koji vrlo dobro zna šta je Serija A i koji se u njoj afirmisao. Novi fudbaler Viole postaće Norberto Bersik Gomes Betunsal ili skraćeno Beto. Fjorentina će Evertonu za momka iz Gvineje Bisao platili 18.000.000 evra, prenosi Đanluka di Marcio. Posao je dogovoren, ostaje samo da snažni napadač prođe lekarske preglede i potpiše ugovor.
Beto je na sebe skrenuo pažnju dok je igrao za Udineze. Ono što je interesantno, važnu ulogu u njegovom dolasku u klub sa Friulija imao je Čolo Simeone koji je Beta preporučio Udinezeu, u periodu dok su Atletiko Madrid i Udineze pregovarali oko transfera Rodriga de Pola. Ispostavilo se da su uboli u centar. Beto je u dve sezone imao dvocifreni golgeterski saldo i leta 2023. je prodat Evertonu za 25.000.000 evra. Tri godine kasnije, momak rođen u Lisabonu je na korak od povratka u Italiju.
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Dolazak Beta automatski znači da će Fjorentina odustati od angažovanja Džošue Zirkzea. Viola je za holandskog napadača i jednog od najvećih promašaja Mančester junajteda u poslednjih deset godina ponudio 5.000.000 evra za pozajmicu uz opciju otkupa ugovora, ali klub sa Old Traforda nije bio zadovoljan ponudom i Zirkze je trenutno najbliži odlasku u Juventus.
Beto iza sebe ima specifičan fudbalski put. U Benfiki ga niko nije uzimao za ozbiljno i bio je na ivici da batali fudbal. Sa 16 godina je počeo da radi u lancu brze hrane KFC. Fudbal je tek pomalo igrao. Tokom perioda u Udinezeu postao je poznat po proslavu u stilu Lebrona Džejmsa, zbog nekih izjava italijanski novinari su ga smatrali arogantnim, ali je neverovatnim fizičkim predispozicijama (visina 194 centimetra) bio od velike koristi timu sa Friulija.
Prošle zime je bio meta Juventusa u periodu kad je Stara dama grozničavo tražila rešenje u špicu, ali ih je Everton odbio. Za tri sezone u Premijer ligi je na 99 utakmica postigao 20 golova. Uprkos lošoj prvoj sezoni, proradio je dolaskom Dejvida Mojesa i prethodne sezone bio najbolji strelac popularnih Karamela. Posle svega, došlo je vreme za rastanak i povratak u ligu gde se fudbalski potpuno afirmisao.