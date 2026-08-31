Dva dana pre kraja roka i nakon uloženih 600.000.000: Da li je Liverpul izneverio Iraolu?
Vreme čitanja: 3min | pon. 31.08.26. | 09:21
Geri Nevil uveren da su Redsima potrebna još dva beka i zadnji vezni, te da je greška i najavljena prodaja Kodija Gakpa
Prošlog leta se na Enfildu divljalo, na pojačanja strovalilo čak 483.100.000 evra. Ovog je otišlo još 106.600.000 za Žeremija Žakea i Viktora Munjoza, dok je Ronald Arauho stigao kao slobodan igrač. Pa opet, posle remija protiv Njukasla i Notingem Foresta na startu Premijer lige javnost je nezadovoljna. I oličena u glasu Gerija Nevila traži od uprave kluba da novom treneru Andoniju Iraoli dovede još pojačanja.
Istina, Liverpul nije samo kupovao, Liverpul je i pročistio svlačionicu. Otišao je Mohamed Salah, pa Endrju Robertson, Ibrahima Konate, Kurtis Džons, a sada bi mogao i Kodi Gakpo, za 100.000.000 evra u Mančester Siti.
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Stići će umesto njega Bredli Barkola, ali Nevil nije zadovoljan. Posebno zbog odbrane, ali i zbog te rokade u navali.
“Bizarno. Znam da bi Barkola mogao da dođe, ali Gakpo je možda njihov najbolji napadač. Prava opasnost. Takve igrače ne ceniš uvek, ali on je uvek u igri i ne treba ga potcenjivati. Ima nekih neurednih stvari koje radi, ali uvek se vraća, uvek hoće u loptu, uvek je tu. Daje golove, asistire, možda nije najviši nivo, ali takve je teško zameniti. Mislim da ne smeju da ga izgube”.
Oko ovoga, kad već dolazi Barkola, možemo da se sporimo. Uostalom, i sam Nevil veruje da je najveći problem u odbrani.
“Najbizarnije je što nisu doveli bekove, levog i desnog. Miloš Kerkez i Džeremi Frimpong mi izgledaju kao idealni ‘ving-bekovi’ u odbrani sa petoricom. Ovaj tim mi izgleda kao tim koji bi mogao da igra sa trojicom štopera. Ako će da igraju sa četvoricom pozadi, onda su Kerkez i Frimpong klasični bekovi, ali onda moraju da dovedu veznog koji će da čuva loptu u nogama. U suprotnom, primiće mnogo golova”, kaže Nevil.
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Istina, četiri gola primljena u prva dva meča nisu ohrabrujuća.
“Kod golova u sudaru sa Forestom, desnog beka nisi ni video. Dozvoljava protivniku da istrči posle auta, iako je trebalo da ga markira i isprati. Bekovi imaju taj prirodan istinkt da brane. Nekada smo zbog tog zalaganja u odbrani kritikovali Trenta Aleksander Arnolda. A, Trent je mnogo bolji defanzivac od Frimponga i pride je imao 15 do 20 asistencija po sezoni. Ne verujem da će to Frimpong imati”.
Onda i o Kerkezu.
“Kao da se nije ustalio. U jednom trenutku je izgledao kao klinac iz omladinske škole, a nije – on je veoma dobar igrač, ali ne možeš da igraš sa njima dvojicom na beku i da očekuješ da nećeš primiti mnogo golova”.
To je dakle najveća Nevilova zamerka.
“Nisam siguran šta rade sa pojačanjima, nisam siguran da imaj dovoljan broj igrača pozadi. Mislim da su uskratili Andonija Iraolu. Znam da on izgleda kao džentlmen, ali da sam na njegovom mestu zahtevao bih da mi nekog dovedu u narednih 48 sati. Koštaće ga ako se to ne desi. Primiće mnogo golova ako igraju sa pomenutom dvojicom u tradicionalnoj odbrani sa četvoricom pozadi, i sa ovakvom sredinom. Napred imaju uzbudljive igrače, ali potreban im je zadnji vezni i dva dobra beka, onda bi zaista imali dobru šansu”.
Podsetimo, Liverpul na bekovima može da odmeni startere Konorom Bredlijem i Kostasom Cimikasom, ali ni oni nisu preterano poznati po defanzivi.