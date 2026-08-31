Dva dana pre kraja roka i nakon uloženih 600.000.000: Da li je Liverpul izneverio Iraolu?

Stići će umesto njega Bredli Barkola, ali Nevil nije zadovoljan. Posebno zbog odbrane, ali i zbog te rokade u navali.

“Bizarno. Znam da bi Barkola mogao da dođe, ali Gakpo je možda njihov najbolji napadač. Prava opasnost. Takve igrače ne ceniš uvek, ali on je uvek u igri i ne treba ga potcenjivati. Ima nekih neurednih stvari koje radi, ali uvek se vraća, uvek hoće u loptu, uvek je tu. Daje golove, asistire, možda nije najviši nivo, ali takve je teško zameniti. Mislim da ne smeju da ga izgube”.

Oko ovoga, kad već dolazi Barkola, možemo da se sporimo. Uostalom, i sam Nevil veruje da je najveći problem u odbrani.

“Najbizarnije je što nisu doveli bekove, levog i desnog. Miloš Kerkez i Džeremi Frimpong mi izgledaju kao idealni ‘ving-bekovi’ u odbrani sa petoricom. Ovaj tim mi izgleda kao tim koji bi mogao da igra sa trojicom štopera. Ako će da igraju sa četvoricom pozadi, onda su Kerkez i Frimpong klasični bekovi, ali onda moraju da dovedu veznog koji će da čuva loptu u nogama. U suprotnom, primiće mnogo golova”, kaže Nevil.

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Istina, četiri gola primljena u prva dva meča nisu ohrabrujuća.

“Kod golova u sudaru sa Forestom, desnog beka nisi ni video. Dozvoljava protivniku da istrči posle auta, iako je trebalo da ga markira i isprati. Bekovi imaju taj prirodan istinkt da brane. Nekada smo zbog tog zalaganja u odbrani kritikovali Trenta Aleksander Arnolda. A, Trent je mnogo bolji defanzivac od Frimponga i pride je imao 15 do 20 asistencija po sezoni. Ne verujem da će to Frimpong imati”.