Trener Smedereva ponudio ostavku: Nenad Mijailović ne može da bude smetnja

Očigledno, po završetku utakmice neko je Mijailoviću nešto rekao, pa je on vruće glave izašao pred kameru i – ponudio ostavku.

“Čestitke mojim momcima na svemu što su uradili večeras i u ovom periodu dok sam ja sa njima. Na ovih šest utakmica mislim da su napravili sjajne rezultate. Što se tiče Smedereva, evo sad mogu javno da kažem da ću razgovarati sa upravom o svom statusu u ovom klubu. Jer danas mi je saopšteno da dokle god sam ja trener Smedereva mi ćemo imati ovakav tretman suđenja kakav imamo. I to ne samo na ovoj utakmici, nego na svih šest utakmica. Nenad Mijailović ne može da bude nikakva smetnja Smederevu, tako da ću sesti sa ljudima iz kluba i razgovarati šta i kako dalje, jer ne želim da ovi momci trpe. Oni su sposobni da prave dobre rezultate", kazao je primetno nervozni Mijailović.

17.00: (1,75) Grafičar (3,45) Dubočica (4,50)

Podsetimo, Smederevo je u prva tri kola zabeležio tri pobede, nad Borcem 1926 sa 3:2, Grafičarom sa 2:1 i Borom 1919 sa 4:1. Posle toga vezao je tri remija, sa Metalcem 0:0, pa Teleoptikom i sada TSC-om po 1:1.

Od onih sudijskih odluka na štetu Oklopnika u prethodnih šest kola, koje najviše privlače pažnju, izdvajaju se crveni karton Stefanu Mitroviću protiv Teleoptika, direktno isključenje golmana Nikole Mirkovića već u 3. minutu meča sa Metalcem, penal za Bor koji nije realizovao Jevgenij Pavlov, te ukupno 11 javnih opomena na utakmicama sa Grafičarom i Borcem. S tim da treba napomenuti da je Grafičar od 38. minuta igrao sa igračem manje posle isključenja Bratislava Marića.

U sledećem kolu, narednog vikenda, Smederevce očekuje još jedan derbi. U goste im dolazi doskorašnji superligaš Javor, koji ima samo bod manje od Oklopnika.

“Svakako, da li ostao ili ne u Smederevu, pozivam Smederevce da napune stadion u sledećem kolu protiv Javora. Da daju podršku ovim momcima, jer to što se njima radi već mesec dana stvarno je sramota”, poručio je Mijailović.