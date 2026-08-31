Trener Smedereva ponudio ostavku: Nenad Mijailović ne može da bude smetnja
Vreme čitanja: 3min | pon. 31.08.26. | 09:27
Oklopnici su i dalje bez poraza u Mozzart Bet Prvoj ligi, ali njihov strateg je posle remija sa TSC-om (1:1) bio ogorčen na suđenje arbitra Nikole Đorđevića
Naizgled idiličan početak sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi za fudbalere Smedereva 1924. Posle prvih šest kola su jedna od dve ekipe koje još uvek ne znaju za poraz, baš su u nedelju odigrali 1:1 na gostovanju tom drugom timu TSC-u u Bačkoj Topoli i na taj način se dodatno učvrstili pri vrhu tabele. Međutim, odmah posle te utakmice šef stručnog štaba Oklopnika Nenad Mijailović je izašao pred kameru Arene sport i javno ponudio upravi svoju ostavku!
Razlog nisu nezadovoljavajući rezultati, problem sa igračima ili navijačima, već – po njegovom mišljenju – loš kriterijum suđenja. U Bačkoj Topoli su Smederevci dobili šest žutih kartona, dvojica članova stručnog štaba su isključeni zbog prigovora, a sudija Nikola Đorđević je u finišu meča napravio nekoliko propusta na njihovu štetu.
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Očigledno, po završetku utakmice neko je Mijailoviću nešto rekao, pa je on vruće glave izašao pred kameru i – ponudio ostavku.
“Čestitke mojim momcima na svemu što su uradili večeras i u ovom periodu dok sam ja sa njima. Na ovih šest utakmica mislim da su napravili sjajne rezultate. Što se tiče Smedereva, evo sad mogu javno da kažem da ću razgovarati sa upravom o svom statusu u ovom klubu. Jer danas mi je saopšteno da dokle god sam ja trener Smedereva mi ćemo imati ovakav tretman suđenja kakav imamo. I to ne samo na ovoj utakmici, nego na svih šest utakmica. Nenad Mijailović ne može da bude nikakva smetnja Smederevu, tako da ću sesti sa ljudima iz kluba i razgovarati šta i kako dalje, jer ne želim da ovi momci trpe. Oni su sposobni da prave dobre rezultate", kazao je primetno nervozni Mijailović.
17.00: (1,75) Grafičar (3,45) Dubočica (4,50)
Podsetimo, Smederevo je u prva tri kola zabeležio tri pobede, nad Borcem 1926 sa 3:2, Grafičarom sa 2:1 i Borom 1919 sa 4:1. Posle toga vezao je tri remija, sa Metalcem 0:0, pa Teleoptikom i sada TSC-om po 1:1.
Od onih sudijskih odluka na štetu Oklopnika u prethodnih šest kola, koje najviše privlače pažnju, izdvajaju se crveni karton Stefanu Mitroviću protiv Teleoptika, direktno isključenje golmana Nikole Mirkovića već u 3. minutu meča sa Metalcem, penal za Bor koji nije realizovao Jevgenij Pavlov, te ukupno 11 javnih opomena na utakmicama sa Grafičarom i Borcem. S tim da treba napomenuti da je Grafičar od 38. minuta igrao sa igračem manje posle isključenja Bratislava Marića.
U sledećem kolu, narednog vikenda, Smederevce očekuje još jedan derbi. U goste im dolazi doskorašnji superligaš Javor, koji ima samo bod manje od Oklopnika.
“Svakako, da li ostao ili ne u Smederevu, pozivam Smederevce da napune stadion u sledećem kolu protiv Javora. Da daju podršku ovim momcima, jer to što se njima radi već mesec dana stvarno je sramota”, poručio je Mijailović.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 6. KOLO
Subota
Matalac - Loznica 2:4 (1:1)
/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/
Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)
/Denzel 42 – Palasio 53/
Nedelja
OFK Vršac - Borac 1:2 (1:1)
/Pivaš 18 - Vidović 24, Jevtović 55/
Javor - Napredak 3:0 (0:0)
/Đokić 53 pen, Milošević 58 ag, Kontantinov 89/
Bor 1919 - Proleter Zrenjanin 2:1 (1:0)
/Milićević 44, Opoku 94ag – Goronjić 94/
TSC - Smederevo 1924
/Stančić 26 – Hadžić 8/
Ponedeljak
17.00: (1,75) Grafičar (3,45) Dubočica (4,50)
Utorak
19.00: Teleoptik - Voždovac
***Kvote su podložne promenama