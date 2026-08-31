Đoković: Mrzeo sam svaki sekund proveden na terenu

“ Mislim da je bilo očigledno da sam se osećao užasno na terenu. To je nešto što me, nažalost, prati praktično na svakom meču ove godine. Povraćanje, mučnina… To je ozbiljan problem. Potom je celo telo počelo da mi otkazuje, uz grčeve i bolove. Na kraju su mi popustili i leđa i rame, pa nisam mogao da završim meč. Imao sam brejk prednosti u četvrtom setu, ali sam se mnogo mučio još od četvrtog gema na meču. Opet, ne želim previše da umanjujem njegovu pobedu. Čestitke njemu. On je dobar momak, borac. Ali ja nisam uživao ”, objasnio je Novak .

Nije želeo Đoković da govori o tome kakve je lekcije naučio iz svega što mu se dešavalo ove godine.

„Ne znam. Ne želim trenutno da ulazim u previše detalja. Samo pokušavam da zaista razumem šta se dešava i dokle mogu da idem sa ovim”.

Priznao je Novak da je pomišljao i da preda meč.

„Jesam, jesam. Jesam, ali sam onda osvojio jedan set, pa drugi. U tom trenutku sam rekao sebi: U redu, možda postoji šansa. Nisam želeo da odustanem u četvrtom ili petom setu, želeo sam nekako da završim meč”.

Osvrnuo se Đoković i na ovacije publike.

„Bili su zaista ljubazni. Veoma sam zahvalan što sam mogao da doživim ovo iskustvo. Što se tiče samog meča i opšteg osećaja koji sam imao fizički i dok sam igrao, uopšte nije bilo prijatno. Praktično sam mrzeo svaki trenutak koji sam proveo na terenu zbog toga. Sa tačke gledišta publike i njihove podrške, bilo je neverovatno, od samog početka. Pokušavali su da me poguraju u važnim trenucima i veoma mi je žao što nisam igrao onako kako je trebalo, kako sam mogao ili kako bih voleo zbog njih. Ali naklonost koju su mi pokazali na kraju zaista me je dotakla u srce”, poručio je Novak Đoković.