Kakva šteta: Obamejan blistao na startu La Lige, pa završio na operacionom stolu

Veliki udarac za Deportivo iz La Korunje, ali i za neutralne ljubitelje fudbala koji uživaju u igrama jednog veterana u tako snažnoj ligi kakva je Primera. Pjer Emerik Obamejan, jedno od najprijatnijih iznenađenja dosadašnjeg toka La Lige i najbolji strelac galicijskog tima, doživeo je povredu meniskusa desnog kolena zbog koje će morati na operaciju.

Iskusni Gabonac trebalo bi da bude podvrgnut hirurškoj intervenciji u četvrtak u Madridu, a prve procene govore da bi van terena mogao da provede oko dva meseca. Obamejan je probleme sa desnim kolenom osetio tokom utakmice protiv Betisa, da bi se bolovi nakon susreta dodatno pojačali. Zbog toga je obavljena magnetna rezonanca, na kojoj je utvrđeno parcijalno oštećenje spoljašnjeg meniskusa.