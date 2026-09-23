Kakva šteta: Obamejan blistao na startu La Lige, pa završio na operacionom stolu
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 21:11
Igre Gabonca bile su jedna od najlepših priča dosadašnjeg toka sezone, velika je šteta što Afrikanca neće biti na terenu do kraja novembra
Veliki udarac za Deportivo iz La Korunje, ali i za neutralne ljubitelje fudbala koji uživaju u igrama jednog veterana u tako snažnoj ligi kakva je Primera. Pjer Emerik Obamejan, jedno od najprijatnijih iznenađenja dosadašnjeg toka La Lige i najbolji strelac galicijskog tima, doživeo je povredu meniskusa desnog kolena zbog koje će morati na operaciju.
Iskusni Gabonac trebalo bi da bude podvrgnut hirurškoj intervenciji u četvrtak u Madridu, a prve procene govore da bi van terena mogao da provede oko dva meseca. Obamejan je probleme sa desnim kolenom osetio tokom utakmice protiv Betisa, da bi se bolovi nakon susreta dodatno pojačali. Zbog toga je obavljena magnetna rezonanca, na kojoj je utvrđeno parcijalno oštećenje spoljašnjeg meniskusa.
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Napadač Deportiva je u sredu otputovao u Madrid na štakama u društvu doktora Mehuta, zaduženog za medicinski sektor galicijskog kluba. Operaciju će obaviti traumatolog Manuel Lehes u madridskom centru Olimpija. Povreda Obamejana predstavlja novi ozbiljan problem za trenera Antonija Idalga. Deportivo je prethodno na tri meseca ostao bez Marka Kasada, a sada će određeni period morati i bez čoveka koji je bio najefikasniji igrač ekipe na startu prvenstva.
Posebno boli trenutak u kom se povreda dogodila. Obamejan je sa 37 godina sjajno otvorio sezonu i pokazao da još može da pravi razliku na najvišem nivou. U dosadašnjem delu takmičenja postigao je pet golova i upisao dve asistencije, zbog čega se vrlo brzo nametnuo kao jedna od glavnih priča početka La Lige.
Tačna dužina pauze biće poznatija posle operacije i prvih dana rehabilitacije. Kod sličnih intervencija oporavak često traje između četiri i šest sedmica. U njegovom odsustvu veća odgovornost pašće na Nsonga, Edahurija i Jeremaja, koji predstavljaju glavne alternative u napadačkom delu ekipe.