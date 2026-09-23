Nove sudije u pogonu: Izglasano da ABA počne na vreme

Prema saznanjima Mozzart Sporta i definitivno je izglasano da će nove sudije biti u ABA ligi, tako da više nema dileme. Doduše, još jedno glasanje će biti u četvrtak, kako bi se sve dodatno utvrdilo, ali jedna informacija je sigurna – nema odlaganja početka nove sezone. Izglasano je da se krene na vreme, konkretno 25. septembra kada će snage odmeriti Budućnost i Cibona u Podgorici od 17.00, i nove sudije će imati priliku da dele pravdu na abaligaškim parketima.

Osam ekipa je glasalo pozitivno da se počne na vreme i sa novim sudijama, dok se četiri ekipe nisu oglasile.

Četiri tima koja nisu poslala odgovor, ujedno nisu dala ni saglasnost – Crvena zvezda, Mega, Igokea i Zadar.

Svakako, sezona počinje na vreme, samo da se još jednom tačno utvrdi sve za nove sudije. Mada je i sada jasno sve.