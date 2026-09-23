SRBIJA – tim za Grčku: I Tadić i Sergej

Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 20:32
Deluje da će Paunović poslati na teren obojicu kreativaca
Šta je testirao Veljko Paunović – testirao je. Pa, čak ni to nije prošlo bez muka... Vreme je za prvu pravu takmičarsku utakmicu novog selektora reprezentacije Srbije, a ta prva bi mogla da mu bude ujedno i najbitnija, jer na Marakanu dolazi direktan rival za treće mesto u grupi Lige nacija – Grčka.
Ako je nešto delovalo „zakucano“ u Paunovićevoj kratkoj dosadašnjoj selektorskoj karijeri, ali i u mnogo dužoj klupskoj, to je da voli formaciju 4-2-3-1 i gotovo su nikakve šanse da sad nešto naprasno promeni, pred start Lige nacija.
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Najveća misterija te formacije, kako je on vidi, jeste da li povratnici Dušan Tadić i Sergej Milinković Savić mogu da igraju zajedno. I po brojnim informacijama koje se mogu čuti, Paunović veruje da mogu. Štaviše, velike su šanse da obojicu pošalje na teren od prvog minuta.
Kada su golmani u pitanju, imaju minute u rukama i Vanja Milinković Savić i Đorđe Petrović. Ali, minuli rad daje utisak da će Paunović pre šansu dati golmanu Napolija. On mu je, uostalom, branio i protiv Španije u prvom poluvremenu. A, u junu nisu došli ni on ni Petrović na okupljanje, tako da tu niko nije u prednosti.
Odbranom će komandovati Strahinja Pavlović, a sa leve strane bi trebalo da mu bude Aleksa Terzić, koji se stavio na raspolaganje selektoru i uredno je trenirao, iako je iz Italije stigla informacija da je povređen. Zbog većeg iskustva deluje da su veće šanse Strahinje Erakovića da počne nego Nikoli Simiću, dok bi ulogu desnog beka trebalo da pokrije Kosta Nedeljković pre nego debitant Lazar Nikolić.
Aleksandar Stanković je od ulaska u reprezentaciju Srbije nezamenjiv u ulozi defanzivnog veziste, a ako će već Paunović da pošalje na teren i SMS-a i Tadića, onda je najrealnije rešenje da Sergej bude taj drugi defanzivniji vezista. Dušan povratnik zauzeo bi mesto ispred njih.
Po bokovima ofanzivno bi trebalo da budu Andrija Živković i Filip Kostić, a ispred njih Luka Jović.
Postoji i druga opcija, drugačije posložene linije ispred odbrane. U tom slučaju bi Sergej bio iza špica, Tadić desno, dok bi pored Stankovića verovatno zaigrao Lukić. Ostaje samo pitanje da li bi levo onda počeo Kostić ili Andrija Živković, koji se, verovatno, ni sam ne seća kada je poslednji put dejstvovao po toj strani.
Prema tome, projektovani tim Srbije za utakmicu sa Grčkom čine: Vanja Milinković-Savić – Nedeljković, Eraković, Pavlović, Terzić – Stanković, Sergej Milinković Savić – Živković, Tadić, Kostić – Jović.