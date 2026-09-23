Batak preuzeo OFK: Došao sam u veliki klub, na mesto gde su igrale velike legende

OFK Beograd Mozzart Bet je u uvodnih osam kola Mozzart Bet Super lige ostvario samo dve pobede i sakupio tek devet bodova te su se sa Karaburme odlučili da je aktuelna reprezentativna pauza pravi trenutak za promenu, četvrtu od starta sezone među superligaškim klubovima, pošto su prethodno trenere menjali Vojvodina, Crvena zvezda i Zemun.

Romantičari su na osam ligaških utakmica primili 21 gol, više od svih ostalih klubova u šampionatu te će Batakov primarni zadatak biti da 'zategne' odbranu. Imaće i dovoljno vremena da na tome radi pošto će zbog nikad duže reprezentativne pauze debi na klupi novog kluba upisati tek za dve i po nedelje, 10. oktobra protiv Mladosti u Lučanima.

"Došao sam u veliki klub i mesto gde su igrale velike legende. Između ostalih i Slobodan Santrač, moj prvi trener u nacionalnoj selekciji. To mi daje dodatnu motivaciju. U razgovoru sa upravom kluba vidim da se ovde radi o pozitivnoj atmosferi i mladim i ambicioznim ljudima. Takav je i tim. Zato i verujem u dobre rezultate", rekao je Batak za zvaničan sajt Romantičara.

Nekadašnjem selektoru kadetske reprezentacije Srbije će OFK Beograd Mozzart Bet biti peti superligaški klub pošto je prethodno u dva navrata vodio Vojvodinu u niški Radnički, a kratko je sedeo i na klupama Novog Pazara i Napretka u kojem je ujedno imao i poslednji trenerski angažman, okončan prevremenim rastankom krajem decembra 2025. godine.