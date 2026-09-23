Poznata lica stižu jedna za drugim: Đoković, Kurtoa, Felipe Masa, a sad i još dva premijerligaška asa

Leiva je evropskoj fudbalskoj javnosti najpoznatiji po deceniji provedenoj na Enfildu. Za Liverpul je igrao od 2007. do 2017. godine, nakon čega je nastupao za Lacio, da bi igračku karijeru završio u rodnom Brazilu, u dresu Gremija. Gej je, sa druge strane, tokom bogate karijere nastupao za Lil, Aston Vilu, Everton i Pari Sen Žermen. Iskusni vezista je ovog leta evropski fudbal zamenio Saudijskom Arabijom, gde je postao član Al Dirije, a paralelno je odlučio da investira i u Le Man.

Tako se oko francuskog kluba formirala prilično nesvakidašnja grupa investitora iz različitih sportova. Pored najboljeg tenisera u istoriji, tu su golman Real Madrida, bivši vozači Formule 1, nekadašnji fudbaler Liverpula i bivši član Pari Sen Žermena. Još zanimljivije je što Le Man zasad ne pokušava da uspeh gradi ogromnim ulaganjima u igrački kadar.

Klub se ove godine posle 16 godina vratio u Ligu 1, a na pojačanja je tokom leta potrošio svega 1.000.000 evra. Za taj novac stigli su Habib Dijalo i Luj Mafuata, dok su Larusi, Sidibe i Brahimi angažovani kao slobodni igrači. Još petorica mlađih fudbalera, uzrasta između 20 i 24 godine, stigla su na pozajmice, dok je među mlađim pojačanjima i 24-godišnji Raul Torente, koji je prethodno bio član zagrebačkog Dinama.

Takva transfer politika za sada daje rezultate. Le Man je veoma dobro otvorio sezonu i posle prvih pet kola nalazi se u sredini tabele francuskog prvenstva, što predstavlja odličan početak za klub koji je prethodne sezone igrao u drugom rangu. U Le Manu, ipak, ne žele da polete prerano. Osnovni cilj za ovu sezonu ostaje opstanak u Ligi 1 i stabilizacija kluba među najboljima u Francuskoj.

Ipak, sa sve većim brojem poznatih investitora i ambicioznim projektom koji se razvija iza kulisa, biće veoma zanimljivo pratiti dokle Le Man može da dogura u narednim godinama. Za sada ne troši kao Pari Sen Žermen, niti pokušava da preko noći napravi tim prepun zvezda, ali oko kluba se očigledno stvara priča koja prevazilazi običnu borbu za opstanak.