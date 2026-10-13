Kako je propao Šerkijev transfer u Pari Sen Žermen

Ugledni francuski Ekip piše da je tada 20-godišnji Šerki bio na pragu potpisa za Pari Sen Žermen, da je bio toliko euforičan da je čak poslao podužu glasovnu poruku Naseru Al Kelaifiju, međutim sudbina nije htela da ofanzivni vezista završi na Parku prinčeva.

Bagatelnoj ceni nije odolela ni Borusija Dortmund, umešala se u priču i pokvarila planove Parižanima garantujući Šerkiju ono što šampion Francuske nije mogao - sigurnu minutažu. Šerki je preispitao svoju odluku i shvatio da bi ipak želeo konstantno da igra. A onda se Borusija predomislila zbog internih nesuglasica u klubu, a Pari Sen Žermen odustao, revoltiran Šerkijevom iznenadnom promenom plana i kursa.

Tada još neafirmisani mađioničar odlučio je da ostane u Lionu, produži ugovor i dobije klauzulu koja bi mu omogućila odlazak godinu dana kasnije. I baš tu klauzulu aktivirao je Mančester Siti zgrabivši jednog od najtalentovanijih fudbalera na planeti za mali novac u poređenju sa vrednostima današnjih transfera.

U prvoj sezoni u Sitiju, debitantskoj u Premijer ligi, za samo 1.786 minuta na terenu isporučio je četiri gola i čak 12 asistencija, ali još jači od brojki bili su utisak i lakoća sa kojom Šerki igra fudbal i poigrava se sa protivnicima. Na startu nove sezone odigrao je šest utakmica, već ima četiri pogotka i dve asistencije i najavljuje sezonu karijere.

Iz edicije "ko zna zašto je to dobro". Ispostavilo se da nije nikakva šteta što je okrenuo leđa Pari Sen Žermenu.