Jovanović: Srpski golman imao neverovatno veče, srećniji sam zbog dobre igre nego rezultata

Jovanoviću se hrabrost sinoć isplatila. Iako je njegov tim primio gol u četvrtom minutu, nije odustajao od svoje ideje, napadao je, ubacivao napadače i zasluženo slavio.

“Verujem da smo uspeli da promenimo rezultat samo zahvaljujući načinu na koji smo danas igrali. Staloženo. Tražeći ono malo prostora što smo mogli da imamo, uspeli smo da preokrenemo. Odigrali smo veoma dobru utakmicu. U poslednjih deset minuta malo se izgubila smirenost, Srbija je na kraju imala ogromnu šansu, a mi smo u poslednjim trenucima postigli prelep gol i pobedili. Zaslužili smo to na osnovu ukupne slike utakmice“, rekao je Ivan Jovanović posle meča sa Srbijom.

Jovanović je komentarisao i veliki broj promašenih prilika svog tima.

„Teško je, s jedne strane sam srećan jer pronalazimo načine i stvaramo šanse. Srpski golman je imao neverovatno veče. Gol je nekada stvar umeća ili sreće. Ako posle takvog truda ne uspete da pronađete suštinu, gol, to bi bilo veliko razočaranje. To se dešava u fudbalu. Ono u šta zaista verujem jeste da smo odigrali veoma dobru utakmicu. U fudbalu nema uvek odgovora na sve. Veoma sam srećan što smo pobedili i dobro počeli turnir, a još srećniji jer smo odigrali veoma dobar meč protiv veoma dobrog protivnika. Ova utakmica nam daje malo veće samopouzdanje za budućnost“.

Ističe da se ovakvim pobedama i igrama gradi mentalitet reprezentacije.

„Naročito na ovom nivou, veoma je važno ako uspete da preokrenete rezultat. Primili smo gol veoma rano i u tom trenutku se jasno videlo da li kao tim možemo da promenimo utakmicu ili ćemo nastaviti sa stilom igre koji imamo, ali bez produktivnosti. Ali imali smo i igru, kontrolisali smo je i stvorili mnogo dobrih šansi”.

U Grčkoj su velika očekivanja od ove generacije…

“Svi mi živimo u uslovima stalne sumnje i razočaranja ili radosti koje se menjaju iz trenutka u trenutak. Mislim da moramo da zaboravimo prethodne kvalifikacije. Nema smisla istrajavati u diskusijama koje vodimo, jer smo do sada patili. Igrali smo prijateljske utakmice od juna, a ne na velikom turniru. Imam dobru grupu igrača koji su svesni utakmica, vole ono što rade, vole svoju zemlju. I oni doživljavaju sumnju i neuspeh, mislim da sumnju doživljavaju čak i više. Dobro je što kroz ovu Ligu nacija možemo da se takmičimo sa jakim timovima. Imamo i nekoliko mladih igrača u reprezentaciji, mladih i po godinama i po broju utakmica. Zato su naše emocije malo intenzivnije u poređenju sa nekim drugim timovima. Kroz ove utakmice postajemo malo čvršći. Svaka utakmica u ovoj grupi je izazov za nas da vidimo šta možemo da postignemo.“

Grčka ima ogroman potencijal u napadačkoj liniji, ali u veznom redu nedostaje više alternativa.

“Kao Grci, često u mnogim stvarima preterujemo. Kao tim imamo i talenat i perspektivu, ali i slabosti. To je potpuno normalno. Takođe imamo i preveliki entuzijazam kada pobedimo u nekim utakmicama, ali i veliko razočaranje kada neke druge izgubimo. Imamo svoje ciljeve i uvek pokušavamo da pronađemo rešenja za sebe. Moja lična briga nije ni kvantitet ni kvalitet, već minutaža u timovima u kojima igrači nastupaju, jer to ima direktan uticaj na naš tim. Talenat sam po sebi nije dovoljan, posebno kada govorimo o reprezentacijama. Jer sve reprezentacije na ovom nivou imaju neverovatan talenat.“

O igranju petorice centralnih napadača…

„I ja sam se mučio zato što sam uveo svu petoricu. Dobro, ponekad preuzmete neki rizik. Srećan sam što su svi odigrali dobru utakmicu. Neću kriti od vas da sam se i ja mučio sa tim. Bila je to utakmica u kojoj, nakon toliko propuštenih prilika, rizikujete.“