Veliki Zizu kreće u novu misiju, Embape kapiten pakleno jakih Galskih petlova

Nema sumnje da će i jedni i drugi žarko želeti da počnu Ligu nacija pobedom, domaćini da se iskupe za krah u SAD proteklog leta, dok ni Francuzi ne mogu da budu zadovoljni četvrtim mestom. Otišli su Trikolori kao prvi favoriti na SP, ali u polufinalu ih je razbila Španija, a u revijalnom meču za treće mesto i Engleska.

Paklena je Grupa 1 Lige nacija, gde su osim ove dve selekcije Belgija i ranjena Italija koja nije ni stigla do SAD-a. Zvuči paradoksalno da su Azuri možda i najslabiji u ovoj grupi.

Zidan je uveo nove metode u reprezentaciju. Mediji nemaju mnogo pristupa igračima, treninzi su zatvoreni, selekcija se e u miru priprema. Jedan od pomoćnika Zidana je nekadašnji golman Mančester Junajteda Fabijen Bartez koji će voditi računa o čuvarima mreže. Doveo je kormilar Trikolora i nekadašnjeg pomoćnika iz Reala Davida Betonija , a zanimljivo je selekcija ime i novog kuvara.

Zidan je bio u centru pažnje po dolasku u Izmit, grad od oko 320.000 stanovnika između Istanbula i Crnog mora, gde igra turski član elite Kodžaeli. Pohvalio je prvu zvezdu domaće selekcije, ofanzivnog vezistu njegovom bivšeg kluba Reala Ardu Gulera . “ Ono što prikazuje u Realu u tim godinama je veoma dobro. Srećan sam zbog njega i Reala ”, rekao je Zidan i analizirao prvog rivala na klupi: “ Moraćemo da budemo dobri i sa loptom i bez nje. Turska je veoma dobar tim, rano je ispala sa Svetskog prvenstva, ali nije to zaslužila. Trebalo je da bude bolja. Imaće konkurentan tim koji će nam praviti probleme ”.

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Kilijan Embape je dobio kapitensku traku, kao što je bio slučaj i na kraju mandata Didijea Dešana. Zidan je najavio da će Francuska da ima četvoricu kapitena, a osim Embapea nije naveo koji su to, ali se očekuje da to budu oni koji imaju najviše utakmica u dresu s nacionalnim grbom, a to su Usman Dembele (67), Adrijen Rabio (66) i Žil Kunde (56).

Zidan za premijeru u petom izdanju Lige nacija ne može da računa na nekoliko važnih igrača, štopera Arsenala Vilijama Salibu i vezistu Reala Orelijena Čuamenija, dok je i novi štoper Kraljevića Ibrahima Konate takođe primoran da se povuče zbog povrede kolena, a na njegovo mesto je upao Leni Joro iako nije standardan u najboljoj postavi Mančester Junajteda.

Na sredini bi Eduardo Kamavinga mogao da zaigra od prvog minuta, uz levog beka Adrijena Trufera iz Bornmuta kome bi ovo mogla da bude tek druga utakmica u dresu Galskih petlova. Napad Francuza je paklen: Kilijan Embape, Usman Dembele i Dezire Due će činiti napadački trio, uz nešto povučeniju zvezdu Bajerna Majka Olisea. Embapea novi kormilar Francuske vidi na levom krilu.

20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20) MR

Radilica Milana Adrijen Rabio kaže da se Zidanove metode razlikuju od prethodnika.

“Imamo nekoliko novih igrača, drugačiji je način rada, drugačiji su treninzi, ideje... I sa Zidanom na kormilu, kao i sa Dešanom, cilj je da predstavljamo Francusku na najvišem nivou. Zinedin gaji napadački stil, voli da igra sa bekovima prilično visoko i po desnoj i po levoj strani. Moramo da održavamo ravnotežu, znamo Kilijanove kvalitete. Bićemo pod velikim pritiskom jer je trener nov, ali je cilj tri boda”, rekao je vezista Trikolora.

Domaćin će biti drastično oslabljen neigranjem, uz Ardu Gulera, dva najbolja igrača, zvezda Intera i Juventusa, Hakana Čalhanoglua i Kenana Jildiza.

Francuska i Turska su poslednji put igrale u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Zanimljivo, Galski petlovi u dva meča nisu pobedili današnjeg rivala. Na svom terenu je bilo 2:0 za Tursku, dok je u Parizu bilo 1:1.

POTENCIJALNE POSTAVE

TURSKA (4-3-3): Čakir – Čelik, Bardakči, Demiral, Elmali – Ozdžan, Kokču, Juksek – Guler, Jilmaz, Akturkoglu.

FRANCUSKA (4-2-3-1): Menjan – Kunde, Upamekano, Lakroa, Trufer – Kamavinga, Rabio – Embape, Olise, Due – Dembele.

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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO

Petak

GRUPA 1

20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20) MR

20.45: (7,85) Turska (5,50) Francuska (1,37)

Subota

GRUPA 3

20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)

20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)

***kvote su podložne promenama

Četvrtak

GRUPA 2

Srbija - Grčka 1:2 (1:0)

/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/

Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)

/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/