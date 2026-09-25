Bez dobrih vesti sa Marakane: Srbija u „brejku“ zaostatka

Agonija srpskog tima je nastavljena sinoć u prestonici. Sve je krenulo da se kotrlja velikom brzinom nizbrdo još kada je Engleska na istom stadionu dala pet „komada“ Orlovima, a nastavilo se šokantnim porazom od Albanije u Leskovcu. Dolazak Paunovića zasad nije uspeo da zaustavi taj put nizbrdo. Možda je i sve ovo protiv Grčke bio neki osmeh karme, posle svega što se reprezentaciji dogodilo u junu. Igrači su okrenuli leđa dresu i selektoru, sada je sreća okrenula leđa njima time što im se ironično nasmejala u lice u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Mada, pobeda gostiju je došla kao posledica svega drugog, samo sreće nije...

Sve kada se sabere, nema dobrih vesti za srpski reprezentativni fudbal sa Marakane. Poseta katastrofalna, a posle ovakvog rezultata na startu Lige nacija teško da će biti nešto bolja. Igra Srbije slaba, sa premalo detalja kojima se „pune oči“. Orlovi su gotovo 90 minuta proveli na svojoj polovini, trpeći pritisak protivnika i sve vreme je izgledalo kao da gol u visi vazduhu. Na kraju nije „sišao“ jedan, nego dva, za potpuni veleobrt.

Posle meča poneki tračak dobrih stvari videli su i selektor i igrači. Ali to više zvuči kao hvatanje za slamku nego što iskreno veruju da su bilo šta pozitivno uradili u 90 i nešto minuta prvog kola Lige nacija.

Kapiten Dušan Tadić je posle utakmice maltene već otpisao Ligu nacija.

“Možemo dosta dobrih stvari da vidimo, neki novi početak. Idemo dalje, da izvučemo pozitivne stvari, a negativne da preusmerimo u nešto bolje. Treba da iskoristimo ove utakmice za mart, kada je najbitnije“, rekao je Tadić.

Tek je prvo kolo Lige nacija, a Srbija je već u „brejku“ zaostatka. Ako je unapred rečeno da su prva dva mesta rezervisana za objektivno jače Nemačku i Holandiju, onda je Grčka sada na auto-putu ka osvajanju trećeg mesta i plasmana u prvi šešir za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Srbiji će za preokret biti potrebno da pobedi u Volosu u poslednjem kolu, pod uslovom da Grci ne otkinu neki bod Nemcima i Holanđanima. Već sada sve to deluje kao nemoguća misija.

Ali hajde da vidimo, već u nedelju je šansa za popravni, Lale stižu na Marakanu. Možda i neki putnik namernik više zaluta na tribine...