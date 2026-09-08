Kako su se mrzeli i obožavali Murinjo i Kivu: Moja baba bi trčala više od tebe

Najbolji primer imali smo u januaru 2009. Kristija Kivu igra na levoj strani, ali prilično visoko, ispred Maksvela na beku. I ne snalazi se najbolje. Murinjo ga menja posle svega pola sata igre. Na video analizi posle meča pred svim igračima se okreće ka Rumunu i kaže mu: “Moja baba bi trčala više od tebe”. Nije Kivu kasnije krio da je posle toga dugo razmišljao šta može da popravi da bi bio bolji. Ali Murinjo je to uradio umesto njega. Retko ga je posle toga micao sa mesta štopera.

Mada je bilo i takvih situacija. Recimo, aprila 2010, druga utakmica polufinala Lige šampiona protiv Barelone, na stadionu Kamp Nou. Inter ima prednost od 3:1 iz prvog meča, očekuje se da Murinjo “parkira autobus”, ali sve se komplikuje kada Tijago Mota posle manje od pola sata igre dobija crveni karton. Sećate se sigurno one čuvene scene, kada Serhio Buskets folira da je dobio težak udarac u lice dok očima proviruje kroz dlanove da vidi da li je obavio svoje i iznudio Motino isključenje? Murinjov odgovor? Kivu opet ide na krilo, sada ispred Havijera Zanetija. Barsa je slavila sa 1:0, ali su Nerazuri sačuvali prednost.

“Najbolji poraz u mojoj karijeri”, govorio je Murinjo.

Kivu se do tada već ustalio u startnih 11 Intera, ali je povremeno morao na hlađenje. Recimo, već u maju 2010. kada je Inter protiv Sijene igrao za “skudeto”. Murinjo ga je ostavio na klupi, jer ga je šest dana kasnije čekalo finale Lige šampiona protiv Bajerna u Madridu.

“Rekao je da će da me odmori u Sijeni, da se oporavim fizički i psihički. Nisam to isprva lepo prihvatio, ali posle sam razumeo”, premotavao je film Kivu.

A, shvatio je i ceo fudbalski svet kada je na red došlo to finale sa moćnim Bajernom Arjena Robena i Franka Riberija. I Kivu, eto preokreta, opet na beku.

“Murinjo je sve predvideo. Rekao mi je: ‘Ti ćeš da čuvaš Robena, pratićeš ga i ako ode do toaleta, ali dobićeš žuti karton, pa ću da Zanetija stavim na levog beka, a tebe u sredinu. Izmeniću te u 80. minutu’”, prisećao se Kivu.

Čuvao je Robena, dobio žuti karton, izmenjen je u 79. minutu. I postao je prvak Evrope. Posle meča je otišao do toaleta da zapali cigaru.