Ranko Stojić: Marko Nikolić bolji trener od Mareske

Kako je počela karijera Marka Nikolića i gde vidi njegove domete Stojić je pričao u Mozzartovom podkastu „2x45“. „Mislim da smo mi prvi u Evropi, dve godine pre Nemaca, dali šansu nekom ko je imao 27 i po godina. Dve godine je prošlo, pa su Nemci počeli, ovaj talas sa Nagelsmanom. Nije se to desilo slučajno. Čak je bio delikatan momenat, pred utakmicu protiv Vojvodine na Banjici. Ja sam tad video kakav je Marko. I kada je imao seriju ozbiljno loših rezultata, uvek sam govorio: je li posvećen – jeste, je li inteligentan - jeste. Dođe li ujutru u osam i ode uveče u sedam? Znači, hoće da napreduje. Samo je pitanje vremena “, pričao je Stojić .

Jednu stvar nekadašnji prvi čovek Rada posebno naglašava:

„Nekada je on učio od mene i on to otvoreno kaže i za to ima veliki respekt. A, meni je sad zadovoljstvo što kažem da ja učim od njega“.

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Stojić nema ni trunku dileme da Marka Nikolića čeka velika karijera.

„Mislim da je jedan od najperspektivnijih trenera, neću preterati ako kažem - u Evropi. Zato što je posvećen, inteligentan, stalno radi na sebi. I to je ključ. Nije ni Gvardiola postao takav samo zato što je igrao u Barseloni. Nego stalno radi, razmišlja, kombinuje. Koliko puta je rekao u intervjuima da se zato razveo. Izvede ženu na večeru, a on razmišlja da li 4-4-2 ili 4-3-3 i pomera flašice. Tako i Marko. A, gde ga vidim... On već ima kvalitet za lige petice i to poslednje dve-tri godine. Ja ga vidim stvarno na ozbiljnom nivou, na top nivou. Kad vidim sve ove ostale trenere... Meni je Marko Nikolić bolji trener od Mareske. Samo, Mareska je iz neke druge škole, malo su drugi agenti“, objasnio je Ranko Stojić u podkastu „2x45“.

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

18.45: (1,75) AEK Atina (3,90) LASK (4,50)

18.45: (2,55) Klub Briž (3,35) Aston Vila (2,75) - MR

21.00: (1,75) Borusija Dortmund (4,00) Viljareal (4,20)

21.00: (4,70) Porto (3,90) Mančester Siti (1,80) - MR

21.00: (2,30) Lil (3,40) Betis (3,10) - MR

21.00: (1,60) Real Madrid (4,40) Inter (5,00)

Sreda

18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)

18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)

21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50)

21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)

21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)

21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)

Četvrtak

18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)

18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)

21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)

21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)

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