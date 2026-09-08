Dembele odabrao trojicu favorita za Zlatnu loptu: Ja? Ne, ne, ne bih u tu priču...

Kako se približava oktobar, tako raste tenzija u fudbalskom svetu - utisak je da trka za Zlatnu loptu odavno nije bila neizvesnija. Jedna od najvećih zvezda današnjice Kilijan Embape (27), juče je izazvao žestoke reakcije javnosti, izjavivši kako sebe smatra pravim kandidatom za osvajanje najprestižnijeg individualnog priznanja. Mada ništa nije osvojio sa Real Madridom, a pritom se ni sa Francuskom na Mundijalu nije proslavio...

“Uvek se osećam kao da sam najbolji na svetu. Naravno, svako ima svoje mišljenje. Neki će tako misliti, drugi neće – to je debata. Ne moraju svi da misle kao ja. Kad igrate za Real Madrid, ljudi vas uvek povezuju sa Zlatnom loptom. Često mi pričaju o njoj, to je pozitivna stvar. Ispisao sam istoriju ovog leta. Možda je ova godina pogodna za mene, videćemo... Ipak su novinari ti koji će izabrati".