Dembele odabrao trojicu favorita za Zlatnu loptu: Ja? Ne, ne, ne bih u tu priču...
Vreme čitanja: 3min | uto. 08.09.26. | 09:52
"Mnogi kažu kako je ishod nepredvidiv ove godine. Ja ne mislim tako"
Kako se približava oktobar, tako raste tenzija u fudbalskom svetu - utisak je da trka za Zlatnu loptu odavno nije bila neizvesnija. Jedna od najvećih zvezda današnjice Kilijan Embape (27), juče je izazvao žestoke reakcije javnosti, izjavivši kako sebe smatra pravim kandidatom za osvajanje najprestižnijeg individualnog priznanja. Mada ništa nije osvojio sa Real Madridom, a pritom se ni sa Francuskom na Mundijalu nije proslavio...
“Uvek se osećam kao da sam najbolji na svetu. Naravno, svako ima svoje mišljenje. Neki će tako misliti, drugi neće – to je debata. Ne moraju svi da misle kao ja. Kad igrate za Real Madrid, ljudi vas uvek povezuju sa Zlatnom loptom. Često mi pričaju o njoj, to je pozitivna stvar. Ispisao sam istoriju ovog leta. Možda je ova godina pogodna za mene, videćemo... Ipak su novinari ti koji će izabrati".
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Embape je zbog ovakve izjave dobio dosta kritika u Francuskoj i Španiji, gde je njegov stav ocenjen kao prepotentan. Zbog 42 gola na 44 utakmice za Kraljevski klub on svakako ulazi u kombinaciju, međutim malo ko veruje da se može naći u najužem krugu favorita.
Za razliku od njega, Usman Dembele nije želeo sebe da potencira. U kratkom intervjuu na pitanje koju trojicu bi nominovao, kazao je:
"Mnogi kažu kako je ishod nepredvidiv ove godine. Ja ne mislim tako. Verujem da će nagrada ostati u rukama igrača Pari Sen Žermena. Ko su moji kandidati? Kvarachelija"...
Kao broj jedan?
"Ne, neću ih rangirati... Kvara je tu, Hari Kejn je imao izvanrednu sezonu... I rekao bih Kilijan Embape".
Usman Dembele?
"Ja? Oh, ne, nikada sebe ne bih gurao u tu priču. I da imam pravo glase, ne bih glasao za sebe. Ima toliko drugih sjajnih igrača. Majkl Olise bi, recimo, mogao da bude na toj listi, bio je sjajan prošle sezone u Nemačkoj. Zatim Lamin Jamal i Fabijan Ruiz. Pačo"...
Prema svetskim kladionicama prvi favorit za Zlatnu loptu ove godine je Hari Kejn (33). Nije sjajni golgeter osvojio Ligu šampiona, ali jeste duplu krunu sa Bajernom, kao i bronzu na Svetskom šampionatu, uz Zlatnu kopačku na klupskom nivou. Postigao je ukupno 73 gola na 65 utakmica za Bavarce i reprezentaciju Engleske. Na sve to dodao i osam asistencija. Samo jedan igrač u istoriji fudbala imao je bolji učinak u jednoj sezoni - Lionel Mesi 2010/11, kada je na 69 mečeva postigao 82 gola.
Zanimljivo da pojedini mediji ovogodišnju selidbu ceremonije iz Pariza u englesku prestonicu povezuju s izvesnim ishodom glasanja, jer dobro je poznato da je London Kejnov grad. Radi se ipak o tome da je u pitanju 70. godišnjica dodele ovog priznanja, a da je prvo dobio ser Stenli Metjuz 1956. godine, tako da je to pravi razlog promene mesta održavanja ove svečanosti.