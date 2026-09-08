Kontinuitet ili najskuplja rekonstrukcija?

Uostalom, vidi se to i u rezultatima na startu sezone. Osvojen je Superkup Portugalije, a posle prvih pet kola Primeire Porto ima svih pet pobeda uz gol-razliku 10:1. I taj jedini gol Zmajevi su primili prošlog vikenda protiv Moreirensea (2:1), kada je Farioli promešao karte kako bi pojedinci spremniji dočekali susret sa Sitijem.

S druge strane, engleski klub je u fazi rekonstrukcije. Naravno, najveći udarac po Građane bio je odlazak Pepa Gvardiole sa klupe posle 10 godina, pa bez obzira na to što Mareska gaji sličnu fudbalsku filozofiju potrebno je vreme igračima da pohvataju sve promene.

21.00: (4,70) Porto (3,90) Mančester Siti (1,80) - MR

Uz to, Mančester su napustila i četvorica igrača koji su prošle sezone bili među onima sa najvećom minutažom – Bernardo Silva, Tidžani Rejnders, Niko Gonzalez i Rodri. Još dvojica zbog povreda nisu otputovali u Porto, Niko O’Rajli i Niko Gonzalez. Pitanje je da li će njih dvojica uopšte biti spremni za derbi Mančestera protiv Junajteda narednog vikenda.

Mančester Siti je uložio ogroman novac u obnavljanje tima, tokom leta je potrošio najviše na planeti. Čak 526.000.000 evra na igrače poput Enca Fernandeza, Eliota Andersona, Ajuba Buadija, Ilmana Endijaja...