Kontinuitet ili najskuplja rekonstrukcija?
Vreme čitanja: 3min | uto. 08.09.26. | 10:57
Porto i Mančester Siti u potpuno drugačijoj atmosferi dočekuju njihov okršaj na Dragau u 1. kolu Lige šampiona (utorak, 21)
Obračun dva italijanska trenera, Frančeska Fariolija i Enca Mareske, trebalo bi da nam donese jednu od najzanimljivijih utakmica 1. kola Lige šampiona. Da li će oni ispuniti očekivanja saznaćemo ovog utorka od 21.00 čas, kada Porto i Mančester Siti budu ukrstili koplja na Dragau.
Portugalski i engleski predstavnici dočekuju ovaj meč u potpuno različitoj situaciji. S jedne strane, Farioliju je Porto obezbedio uslove kakve malo koji klub ima, da na raspolaganju ima svih 11 prvotimaca sa kojima je prošle sezone osvojio titulu. Posle 30 godina se desilo da Zmajevi ne prodaju uoči nove sezone nijednog od 11 igrača koji su imali najveću minutažu u prethodnom šampionatu, a taj kontinuitet je od ogromnog značaja.
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Uostalom, vidi se to i u rezultatima na startu sezone. Osvojen je Superkup Portugalije, a posle prvih pet kola Primeire Porto ima svih pet pobeda uz gol-razliku 10:1. I taj jedini gol Zmajevi su primili prošlog vikenda protiv Moreirensea (2:1), kada je Farioli promešao karte kako bi pojedinci spremniji dočekali susret sa Sitijem.
S druge strane, engleski klub je u fazi rekonstrukcije. Naravno, najveći udarac po Građane bio je odlazak Pepa Gvardiole sa klupe posle 10 godina, pa bez obzira na to što Mareska gaji sličnu fudbalsku filozofiju potrebno je vreme igračima da pohvataju sve promene.
21.00: (4,70) Porto (3,90) Mančester Siti (1,80) - MR
Uz to, Mančester su napustila i četvorica igrača koji su prošle sezone bili među onima sa najvećom minutažom – Bernardo Silva, Tidžani Rejnders, Niko Gonzalez i Rodri. Još dvojica zbog povreda nisu otputovali u Porto, Niko O’Rajli i Niko Gonzalez. Pitanje je da li će njih dvojica uopšte biti spremni za derbi Mančestera protiv Junajteda narednog vikenda.
Mančester Siti je uložio ogroman novac u obnavljanje tima, tokom leta je potrošio najviše na planeti. Čak 526.000.000 evra na igrače poput Enca Fernandeza, Eliota Andersona, Ajuba Buadija, Ilmana Endijaja...
S obzirom na to koliko je Siti nemoćno izgledao na Mareskinom debiju u Komjuniti Šildu protiv Arsenala (0:3) pre tri nedelje, Građani su fenomenalno otvorili Premijer ligu. Sa tri pobede iz isto toliko utakmica, savladali su Bornmut (2:1), Kristal Palas (4:1) i Koventri (1:0). Doduše, protiv Bornmuta su preokrenuli u poslednjih desetak minuta, a protiv novog premijerligaša Koventrija nisu uspevali da slome meč do kraja iako su poveli vrlo brzo, već u 26. minutu.
Zato, možda je ovaj današnji ispit koji ima Mareska u Portu najznačajniji u uvodnoj fazi sezone. Okršaj sa šampionskim Arsenalom je objektivno došao prerano, ali sada posle tri nedelje dodatnog rada i tri odigrana meča morali bismo da vidimo znatno bolji Siti protiv protivnika koji svakako nije totalni autsajder.
Portu je prošle sezone u četvrtfinalu Lige Evrope glave došao engleski klub, Notingem Forest. U Portugaliji su odigrali 1:1, na Ostrvu je bilo 0:1. Poslednji put kada su igrali u Ligi šampiona, u sezoni 2023/2024, Zmajevi su takođe izgubili od premijerligaša. Naleteli su na Arsenal u osmini finala, uprkos pobedi na Dragau sa 1:0 Tobdžije su u revanšu izborile produžetke i naposletku bile bolje posle penala.
Ostalo je zbog svega toga u Portu malo gneva prema Englezima...
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LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
18.45: (1,75) AEK Atina (3,90) LASK (4,50)
18.45: (2,55) Klub Briž (3,35) Aston Vila (2,75) - MR
21.00: (1,75) Borusija Dortmund (4,00) Viljareal (4,20)
21.00: (4,70) Porto (3,90) Mančester Siti (1,80) - MR
21.00: (2,30) Lil (3,40) Betis (3,10) - MR
21.00: (1,60) Real Madrid (4,40) Inter (5,00)
Sreda
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)
18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50)
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama