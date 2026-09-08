Najbolji igrač osmog kola Mozzart Bet Superlige: Sve je u fudbalu prolazno, osim klase Mirka Ivanića

Mogli bismo da se našalimo sa čuvenim citatom Bendžamina Frenklina i kažemo da su u životu izvesne samo tri stvari: porez, smrt i to da će Mirko Ivanić rešiti veliku utakmicu Crvene zvezde. A, kakav god da je trenutno Partizan, od večitog derbija nema veće na domaćoj sceni.

Godine prolaze, treneri se menjaju, sezone se nižu, ali kapiten crveno-belih i na početku ove najbolji je igrač svog tima. To što čak tri njegova gola u dvomeču sa Viktorijom Plzenj nisu bila dovoljna Zvezdi da se plasira u Ligu Evrope neka je sasvim druga tema, ali fudbaler iz Bačkog Jarka koji bi za neki dan trebalo da proslavi 33. rođendan ušao je u veliku formu. Na poslednje četiri utakmice postigao je pet pogodaka. Rešavao je i one „male“, kao kad je protiv Zemuna ušao u igru na poluvremenu i razbio bunker „fenjeraša“.