Najbolji igrač osmog kola Mozzart Bet Superlige: Sve je u fudbalu prolazno, osim klase Mirka Ivanića
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 10:12
Kapiten Crvene zvezde junak ko zna koje po redu velike utakmice svog kluba
Mogli bismo da se našalimo sa čuvenim citatom Bendžamina Frenklina i kažemo da su u životu izvesne samo tri stvari: porez, smrt i to da će Mirko Ivanić rešiti veliku utakmicu Crvene zvezde. A, kakav god da je trenutno Partizan, od večitog derbija nema veće na domaćoj sceni.
Godine prolaze, treneri se menjaju, sezone se nižu, ali kapiten crveno-belih i na početku ove najbolji je igrač svog tima. To što čak tri njegova gola u dvomeču sa Viktorijom Plzenj nisu bila dovoljna Zvezdi da se plasira u Ligu Evrope neka je sasvim druga tema, ali fudbaler iz Bačkog Jarka koji bi za neki dan trebalo da proslavi 33. rođendan ušao je u veliku formu. Na poslednje četiri utakmice postigao je pet pogodaka. Rešavao je i one „male“, kao kad je protiv Zemuna ušao u igru na poluvremenu i razbio bunker „fenjeraša“.
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Mnogi će, pomalo i maliciozno, mada nisu sasvim daleko od istine, njegov učinak u 180. derbiju pripisati kontraritmu u kojem je prvo poluvreme odigrao Vukašin Đurđević, Ivanićev direktni rival u tom delu meča, ali ne može se osporiti majstorstvo kapitena crveno-belih kod centaršuta Bambi Dijengu za izjednačenje, smirenost kod izvođenja penala za preokret. Namestio je zicer Kostovu, sam je propustio da realizuje onaj kad mu je Dijeng odigrao petom. I sve to u razmaku od petnaestak minuta.
Logično je da večiti derbi podari najbojeg igrača kola Mozzart Bet Superlige. Ovaj je kao junaka iznedrio - Mirka Ivanića.