Najbolji tim osmog kola Mozzart Bet Superlige: Samo jedan sa derbija, dominiraju Pazar i Radnik

Na desnom beku je Uroš Lazić, koji je u Surdulici potpuno primirio svog imenjaka Miladinovića. Posle dužeg vremena zaigrao je mladi as Čukaričkog po levom krilu, ali ga je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde uštopovao i zasluženo je u timu kola. Odbrana Novog Pazara nije kapitulirala pod naletima pančevačke Dizelke, pa su zato tu Jovan Marinković i Tomislav Dadić, a defanzivnu četvorku zaključuje Nikola Andrić, takođe član bedema koji nije popustio u minuloj rundi – Mladost je u Lučanima sačuvala minimalni kapital iz 12. minuta protiv niškog Radničkog.

Vratio se Martin Novaković u startnu postavu Radnika posle dve utakmice u kojima nije bio tu i odmah to krunisao golom i asistencijom u pobedi nad Čukaričkim. I to spektakulranim golom koji je otvorio rivala. Gol i asistenciju zabeležio je i Kahim Dikson u pobedi Pazaraca, dok su junaci Vošine pobede nad Zemunom bili Dejan Zikić, iako ovog puta za promenu nije bio strelac i Dragan Kokanović. Već su ga bili preselili u Volfsburg, ali se taj transfer nije ostvario, a umesto par miliona u kasu, Vojvodini je doneo tri boda na konto, golom za trijumf. Zanimljivo, ovaj Vošin tandem je drugu nedelju zaredom u timu kola.

Mirko Ivanić je takođe popunio obe statističke kolone minulog vikenda – gol i asistencija protiv Partizana, a jedini koji je bio dvostruki strelac, Vukašin Bogdanović, zasluženo predvodi napad idealnog tima. Prvi iz penala koji je sam iznudio, drugi na vrlo atraktivan način, potvrđuje status jednog od najboljih napadača u ligi.

Idealni tim 8. kola Mozzart Bet Superlige čine: Mladen Živković (Zemun) 7,5 – Uroš Lazić (Radnik) 7, Jovan Marinković (Novi Pazar) 7, Nikola Andrić (Mladost) 7, Tomislav Dadić (Novi Pazar) 7 – Martin Novaković (Radnik) 7,5, Dragan Kokanović (Vojvodina) 7,5 – Kahim Dikson (Novi Pazar) 7,5, Dejan Zukić (Vojvodina) 7,5, Mirko Ivanić (C. zvezda) 7,5 – Vukašin Bogdanović (Radnik) 7,5.