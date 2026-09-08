Morata: Mogao sam da doprinesem na Mundijalu, ali selektoru je lakše bilo da nisam tamo

S takvim učinkom, svestan je bio Morata da za njega neće biti mesta u reprezentaciji Španije na Mundijalu.

"Voleo bih da sam igrao na Svetskom prvenstvu, ali znao sam koji je selektorov izbor i pre nego što je objavio spisak. Naravno, ljudski je nadati se i deo mene je verovao da bi poziv mogao da stigne. Mislim da sam mogao da doprinesem na Mundijalu, ali selektoru je bilo lakše da nisam tamo. Zamislite ša bi ljudi pričali da sam igrao. Bolje je bilo izbeđi to. Takođe, Borha Iglesijas i ostali napadači su zaslužili poziv. Uvek sam pričao koliko mi se dopada Ojarzabal, kao i Feran Tores. Dao je gol (u finalu) koji bih i ja voleo da postignem. Bio sam jako srećan zbog njega", istakao je španski golgeter.

Dodao je Morata da mu je selektor saopštio odluku pre nego što je objavio konačan spisak.

"Pozvao me je da mi kaže da neću ići. Zvahvalio sam mu se i rekao da ga savršeno razumem. Jedino što nije ispunio obećanje koje je dao, rekao je da će ako Španija osvoji Mundijal kući doći na konju i sa peharom u ruci. Još ima vremena... Momci su održali reč, Kukurelja je uradio tetovažu", našalio se Morata.

Svestan je nekadašnji napadač Atletika, Reala, Juventusa, Čelsija... da je njegovo vreme u nacionalnom timu prošlo. Sakupio je 87 nastupa i dao 37 golova.

"Budimo iskreni, u ovom trenutku to deluje neverovatno. Konkurencija je sjajna, baš skoro sam pričao o 'devetkama' koje Španija ima za budućnost, plus oni koji su već u reprezentaciji. Mislim Španija trenutno ima najbolju konkurenciju za svako mesto u timu posle dugo vremena".

Što se tiče Leganesa, mnogi misle da ga je izabrao zbog povratka u rodni Madrid, ali tvrdi da nije tako.

"Odlučio sam da dođem ovde, iako am imao ponudu od trenera sa kojim sam u dobrim odnosima i čija ekipa igra Ligu šampiona. Postizanje 20 ili 30 golova ove sezone ne bi promenilo moj život, ali bi promocija Leganesa u Primeru mogla. To je drugačiji izazov. Ljudi koji me vole, uvek će me voleti, a oni koji ne, bez obzira koliko puta osvojio Zlatnu kopačku, i dalje me neće voleti. Svoju odluku smatram hrabrom, nisam izabrao Leganes da bih bio kod kuće, već zato što mi se dopada projekat i pokazali su veliku želju da dođem ovde. Pre neki dan kada sam obukao dres osećao sam se kao da mi je to prvi dan u karijeri", objasnio je Alvaro Morata.

Od dolaska u Leganes iskusni špic je odigrao 66. minuta u remiju bez golova sa Las Palmasom. Madridski klub se posle četiri kola nalazi na četvrom mestu sa osam bodova, dva manje od vodećeg Kasteljona.