Kakva bomba Balkoveca, pade Selta u Nikoziji (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | sre. 16.09.26. | 21:56
Sparta superiorno protiv Ararat Jermenije - 4:1
Nema Selta pobedu u španskoj La ligi ove sezone (samo četiri boda iz prvih šest kola), a nema je ni u Evropi. Premijera ekipe iz Viga u drugom po rangu evrokupu bila je prilično razočaravajuća. Pre svega rezultatski. Kiparska Omonija bila je podređena u većem delu utakmice, imala ozbiljnih problema da se odbrani (posebno u nastavku), da bi u smiraj susreta Slovenac Jure Balkovec evrogolom digao Nikoziju na noge.
Malo ko je očekivao da bi levi bek domaćina mogao da opali iz te pozicije, nije izgledalo da tu ima prostora da Jonuc Radu bude ozbiljno ugrožen, međutim očito da je malo bilo do (ludog) šuta, malo do golmana, i lopta se našla u mreži.
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Omonija je razočarala ovog leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ispala od Kairata, ali potom je plej-ofu za Ligu Evrope ozbiljno popravila utisak. Posebno u revanš susretu sa belgijskim Sint Trojdenom (4:2), kada je nekadašnji napadač Crvene zvezde Loi Dioni postigao het-trik. Zakazao je Francuz večeras, ali to je za Kiprane manje bitno. Pukla je bomba Balkoveca i domaćin je upisao jednu od najvrednijih evropskih pobeda u ovom veku.
Omonija ima još dva meča sa timovima iz 'liga petice' (Juventus i Ren), odnosno duele sa Benfikom, Bešiktašom, Seltikom, Celjem i NEC-om. S ova startna tri boda kiparski prvak ima pravo da se nada plasmanu u 24.
Ararat Jermenija ispisao je istoriju pre nekoliko nedelja kada je uspeo da preko Univerzitatee iz Krajove obezbedi prvo učešće u Ligi Evrope za svoju zemlju, ali do novog velikog skalpa nijue mogao. Praška Sparta pokazala se kao daleko bolji sastav i zasluženo slavila sa 4:1.
Pošteno su se Jermeni borili, imali dve-tri zaista dobre prilike, postigli pogodak (doduše tek na 0:3), pogodili i okvir gola... Pomalo ih i nije htelo. S druge strane, Česi su bili surovi kad bi se našli u prilikama, pogotovo u prvih sat vremena.
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
21.00: (2,30) Milan (3,45) Benfika (3,05) MOZZART RELAX
21.00: (2,85) Anderleht (3,50) Lion (2,40)
21.00: (1.10) Bajer Leverkuzen (11,0) Celje (18,0)
21.00: (1,45) Olimpijakos (4,40) Jagjelonija (7,25) MOZZART RELAX
21.00: (3,90) Šturm (3,60) Ren (1,92) MOZZART RELAX
21.00: (1,58) Sanderlend (4,00) AZ Alkmar (5,90)
21.00: (3,60) Hapoel Ber Ševa (3,45) Dinamo Zagreb (1,95) MOZZART RELAX
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama