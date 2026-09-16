Kakva bomba Balkoveca, pade Selta u Nikoziji (VIDEO)

Nema Selta pobedu u španskoj La ligi ove sezone (samo četiri boda iz prvih šest kola), a nema je ni u Evropi. Premijera ekipe iz Viga u drugom po rangu evrokupu bila je prilično razočaravajuća. Pre svega rezultatski. Kiparska Omonija bila je podređena u većem delu utakmice, imala ozbiljnih problema da se odbrani (posebno u nastavku), da bi u smiraj susreta Slovenac Jure Balkovec evrogolom digao Nikoziju na noge.

Malo ko je očekivao da bi levi bek domaćina mogao da opali iz te pozicije, nije izgledalo da tu ima prostora da Jonuc Radu bude ozbiljno ugrožen, međutim očito da je malo bilo do (ludog) šuta, malo do golmana, i lopta se našla u mreži.