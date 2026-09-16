Lider pao posle sedam u nizu: Metalac srušio Borac, komšijski derbi rešen u 90+5. minutu

Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 23:07
Čačani ispustili vođstvo sa igračem manje i poraženu duboko u sudijskoj nadoknadi
Posle dve sezone bitisanja u različitim fudbalskim rangovima, ponovo imamo derbi prvih komšija u Mozzart Bet Prve lige Srbije. Nekada domaći teren tu nije predstavljao naročitu prednost, a i ovog puta ispalo je tako. Kad se možda i najmanje očekivalo, prekinut je skoro neverovatan niz od sedam trijumfa Čačana u drugostepenom takmičenju, pa je gostujući Metalac u utakmici devetog gola nakon preokreta poneo kompletan plen u Gornji Milanovac - 1:2 (1:0).
Pitanje je kako bi završilo da neoprezni defanzivac družine sa Morave Predrag Popadić nije dobio isključujući drugi žuti karton u 60. minutu. Popadić je na taj način izbrisao efekat još jedne dobre partije Milana Jevtovića, koji se i na petom vezanom meču u prvenstvu upisao u strelce. Prethodna četiri gola nekadašnjeg igrača Crvene zvezde bila su dovoljna da se pokupi sve sa talona, ali večeras ni za mrvice.
Izabrane vesti
Uprkos hladnom tušu i drugom porazu u sezoni, Čačani su zadržali lidersku poziciju, ispred TSC-a, Vršca, Javora i Spartaka, iako su propustili da u odnosu na drugoplasirane Topolčane naprave lepih plus pet. Milanovčani su daleko od vrha i trenutno drže devetu poziciju na tabeli, a tri boda sa Morave sigurno će im popraviti akcije u borbi za opstanak.
Svega nekoliko kakvih-takvih šansi u prvom poluvremenu pre najvažnijeg momenta i Jevtovićevog gola. U 13. minutu probao je Uroš Kilibarda glavom, da bi tri minuta kasnije Metalac uzvratio preko Jovana Vojnovića, čiji je zicer skinuo Nikola Petrić.
Jevtović je u 26. minutu sa distanca poslao loptu pored stative, a Stefan Đurić tri minuta kasnije nije mnogo zaposlio Mateju Premovića. Jevtović se oglasio i u 36. minutu, ali je imao gužvu ispred sebe, pa je blok završio posao. Popravni za Jevtovića napokon je stigao u 39. minutu iz vazduha - 1:0.
Skoro do sredine drugog poluvremena delovalo je da ne može biti nekih velikih promena, a onda je Borac 1926 ostao bez Popadića, potom i bez skoro kompletnog trenerskog tima na čelu sa Nemanjom Krtolicom.
Vukašin Topalović se okušao u 64. minutu, a rezervista Bojan Mijailović izjednačio je nakon lepe akcije šest minuta kasnije - 1:1.
Kada se očekivao kraj, tuš da ne može biti hladniji u režiji aduta sa klupe trenera Metalca Srđana Bugarskog. Asistirao je Jan Kofi, a u Petrićevu mrežu pospremio Emanuel Egeuloha - 1:2.
Malo čarki na kraju i pesma družine iz Gornjeg Milanovca.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - DEVETO KOLO
BORAC 1926 - METALAC 1:2 (1:0)
/Jevtović 39 - Mijailović 70, Egeoluoha 90+5/
Gradski stadion u Čačku.
Sudija: Petar Živić.
Crveni karton: Predrag Popadić (Borac 1926) u 60. minutu.
BORAC 1926: Petrić, Kolarević, Živadinović, Popadić, Nikić, Majstorović (73. Spasojević), Desančić, Đurić, Mijić (59. Adamu), Jevtović, Kilibarda (67. Klimako Pinto).
METALAC: Premović, Topalović, Milićević, Tešić, Vojnović (63. Mijailović), Baštić (63. Puzović), Milojević, Vukašinović (85. Egeoluoha), Entim (79. Đorđević), Kovačević (63. Kofi), Luković.
MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO
Sreda
Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)
/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/
Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)
/Fara 32, Ivić 43/
Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)
/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/
Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)
/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/
Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)
/Tavares 3/
Borac - Metalac 1:2 (1:0)
/Jevtović 39 - Mijailović 70, Egeoluoha 90+5/
Četvrtak
16.00 Grafičar - Bor
18.00 Loznica - Javor