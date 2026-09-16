Lider pao posle sedam u nizu: Metalac srušio Borac, komšijski derbi rešen u 90+5. minutu

Uprkos hladnom tušu i drugom porazu u sezoni, Čačani su zadržali lidersku poziciju, ispred TSC-a, Vršca, Javora i Spartaka, iako su propustili da u odnosu na drugoplasirane Topolčane naprave lepih plus pet. Milanovčani su daleko od vrha i trenutno drže devetu poziciju na tabeli, a tri boda sa Morave sigurno će im popraviti akcije u borbi za opstanak.

Svega nekoliko kakvih-takvih šansi u prvom poluvremenu pre najvažnijeg momenta i Jevtovićevog gola. U 13. minutu probao je Uroš Kilibarda glavom, da bi tri minuta kasnije Metalac uzvratio preko Jovana Vojnovića, čiji je zicer skinuo Nikola Petrić.

Jevtović je u 26. minutu sa distanca poslao loptu pored stative, a Stefan Đurić tri minuta kasnije nije mnogo zaposlio Mateju Premovića. Jevtović se oglasio i u 36. minutu, ali je imao gužvu ispred sebe, pa je blok završio posao. Popravni za Jevtovića napokon je stigao u 39. minutu iz vazduha - 1:0.

Skoro do sredine drugog poluvremena delovalo je da ne može biti nekih velikih promena, a onda je Borac 1926 ostao bez Popadića, potom i bez skoro kompletnog trenerskog tima na čelu sa Nemanjom Krtolicom.

Vukašin Topalović se okušao u 64. minutu, a rezervista Bojan Mijailović izjednačio je nakon lepe akcije šest minuta kasnije - 1:1.

Kada se očekivao kraj, tuš da ne može biti hladniji u režiji aduta sa klupe trenera Metalca Srđana Bugarskog. Asistirao je Jan Kofi, a u Petrićevu mrežu pospremio Emanuel Egeuloha - 1:2.

Malo čarki na kraju i pesma družine iz Gornjeg Milanovca.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - DEVETO KOLO

BORAC 1926 - METALAC 1:2 (1:0)

/Jevtović 39 - Mijailović 70, Egeoluoha 90+5/

Gradski stadion u Čačku.

Sudija: Petar Živić.

Crveni karton: Predrag Popadić (Borac 1926) u 60. minutu.

BORAC 1926: Petrić, Kolarević, Živadinović, Popadić, Nikić, Majstorović (73. Spasojević), Desančić, Đurić, Mijić (59. Adamu), Jevtović, Kilibarda (67. Klimako Pinto).

METALAC: Premović, Topalović, Milićević, Tešić, Vojnović (63. Mijailović), Baštić (63. Puzović), Milojević, Vukašinović (85. Egeoluoha), Entim (79. Đorđević), Kovačević (63. Kofi), Luković.

MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO

Sreda

Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)

/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/

Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)

/Fara 32, Ivić 43/

Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)

/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/

Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)

/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/

Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)

/Tavares 3/

Borac - Metalac 1:2 (1:0)

/Jevtović 39 - Mijailović 70, Egeoluoha 90+5/

Četvrtak

16.00 Grafičar - Bor

18.00 Loznica - Javor