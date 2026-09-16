Niksi doveli Jokićevog saigrača sa kojim je osvojio prsten i nekadašnjeg drugog pika drafta

Nekadašnji Jokićev saigrač iz Denverove šampionske sezone svakako važi za najinteresantniji potpis sa ove liste. Brus Braun, koji je u karijeri nosio i dresove Detroita, Bruklina, Toronta, Indijane i Nju Orleansa, vratio se prošlog leta u Kolorado, ali je, nažalost po Nagetse, odigrao dosta lošije nego u svom prvom mandatu. Odigrao je svih 82 utakmice minule sezone i za 24 minuta prosečno beležio gotovo osam poena, četiri skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Međutim, procenti bivšeg studenta Univerziteta u Majamiju uopšte nisu bili zanemarljivi prošle sezone, jer je 30-godišnjak pogodio 47,5 odsto pokušaja iz igre i čak 38,5 odsto šuteva za tri poena. To će Braunu ujedno biti i najveći adut u borbi za mesto u ekipi aktuelnih NBA šampiona.

S druge strane, Džejms Vajzmen jeste možda važio za mnogo veći potencijal od Brauna, ali nekadašnji drugi pik sa drafta 2020. godine iza sebe ima sezonu u kojoj je odigrao svega četiri utakmice za Indijanu. Centar visok 211 centimetara najbolju sezonu imao je 2022/23, kada je nastupao za Golden Stejt i Detroit. Na 45 utakmica prosečno je beležio 10 poena i šest skokova za 19 minuta. U dosadašnjoj NBA karijeri ima prosek od devet poena i 5,5 skokova na 152 utakmice, od kojih je 56 počeo u startnoj petorci.

Sada će Vajzmen, kao i četvorica pomenutih saigrača, imati priliku da oživi svoju karijeru i izbori se za mesto u rosteru Njujork Niksa. Sličan put prošle sezone prošao je Lendri Šemet, bek koji je bio ključan u pohodu Njujorčana na prsten prošle sezone.