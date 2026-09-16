Niksi doveli Jokićevog saigrača sa kojim je osvojio prsten i nekadašnjeg drugog pika drafta
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 21:34
Aktuelni šampioni ne miruju na tržištu, potpisali Brus Braun i Džejms Vajzmen
Nema veze što su pre nekoliko meseci podigli Leri O'Brajen trofej, ekipa iz Medison Skver Gardena ne namerava da sedi skrštenih ruku dok se ostatak lige pojačava. Iz tog razloga, u poslednja 24 časa Njujork Niksi su potpisali nekolicinu igrača, od kojih su najzvučnija imena doskorašnje krilo Denvera Brus Braun i nekada velika uzdanica Golden Stejt Voriorsa Džejms Vajzmen.
Obojica su potpisala jednogodišnje negarantovane ugovore, a za sigurnu poziciju u timu tek treba da se izbore na trening kampu na Menhetnu. Isto važi i za Očaja Agbadžija, Drua Jubanksa i Džona Končara, koji su takođe stavili paraf na ugovor sa ekipom iz Njujorka.
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Nekadašnji Jokićev saigrač iz Denverove šampionske sezone svakako važi za najinteresantniji potpis sa ove liste. Brus Braun, koji je u karijeri nosio i dresove Detroita, Bruklina, Toronta, Indijane i Nju Orleansa, vratio se prošlog leta u Kolorado, ali je, nažalost po Nagetse, odigrao dosta lošije nego u svom prvom mandatu. Odigrao je svih 82 utakmice minule sezone i za 24 minuta prosečno beležio gotovo osam poena, četiri skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.
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Međutim, procenti bivšeg studenta Univerziteta u Majamiju uopšte nisu bili zanemarljivi prošle sezone, jer je 30-godišnjak pogodio 47,5 odsto pokušaja iz igre i čak 38,5 odsto šuteva za tri poena. To će Braunu ujedno biti i najveći adut u borbi za mesto u ekipi aktuelnih NBA šampiona.
S druge strane, Džejms Vajzmen jeste možda važio za mnogo veći potencijal od Brauna, ali nekadašnji drugi pik sa drafta 2020. godine iza sebe ima sezonu u kojoj je odigrao svega četiri utakmice za Indijanu. Centar visok 211 centimetara najbolju sezonu imao je 2022/23, kada je nastupao za Golden Stejt i Detroit. Na 45 utakmica prosečno je beležio 10 poena i šest skokova za 19 minuta. U dosadašnjoj NBA karijeri ima prosek od devet poena i 5,5 skokova na 152 utakmice, od kojih je 56 počeo u startnoj petorci.
Sada će Vajzmen, kao i četvorica pomenutih saigrača, imati priliku da oživi svoju karijeru i izbori se za mesto u rosteru Njujork Niksa. Sličan put prošle sezone prošao je Lendri Šemet, bek koji je bio ključan u pohodu Njujorčana na prsten prošle sezone.